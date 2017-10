11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá đẩy CPI tháng 10 lên cao

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) tháng 10 năm 2017 tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,25% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,71%.

So với tháng trước, có 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính đều tăng giá bao gồm: nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,14%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,63%; giao thông tăng 0,61%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%; giáo dục tăng 0,19%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,17%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,06%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%; bưu chính viễn thông tăng 0,01%.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân khiến CPI tháng 10 tăng mạnh là do ảnh hưởng của mưa bão và lũ quét ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng vào mùa cưới nên giá thực phẩm tươi sống ở nhiều nơi tăng cao. Chỉ số giá nhóm lương thực theo đó tăng 0,57%, thực phẩm tăng 0,37%.

Thứ hai, chỉ số giá nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,84%, chủ yếu tăng ở mặt hàng sắt thép, với giá thép trong nước và thế giới liên tục tăng trong thời gian gần đây do giá nguyên liệu đầu vào như phôi thép, than điện cực chì tăng mạnh từ tháng 7/2017.

Bên cạnh đó, tại Trung Quốc, Công ty Thép Steel Plates Bengang - một công ty sản xuất thép lớn bị cháy và một số nhà máy không đủ tiêu chuẩn về môi trường đã buộc đóng cửa, làm cho giá thép trong nước tăng từ 5% - 10%.

Giá xăng , dầu, giá gas, lộ trình tăng học phí và tăng giá dịch vụ y tế cũng là những nguyên nhân đẩy CPI tăng trong tháng 10.

Trong khi đó, các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 10 giảm là do giá thịt lợn giảm 0,95%. Theo Tổng cục Thống kê, do tâm lý e ngại sau sự việc gần 4000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào giết mổ nên người dân ít sử dụng thịt lợn.

Ngoai ra, trong tháng 10, thời tiết mưa, bão dẫn đến nhu cầu tiêu dùng điện giảm làm cho giá điện giảm 0,24%

Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 10 năm 2017 tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 1,32% so với cùng kỳ; 10 tháng đầu năm 2017 so cùng kỳ tăng 1,44%.

Bình quân 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, đó là giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục.

Mức tăng lạm phát cơ bản từ tháng 01 đến tháng 10 năm nay so cùng kỳ có biên độ dao động trong khoảng khá hẹp từ 1,32% đến 1,88%, bình quân 10 tháng lạm phát cơ bản là 1,44% thấp hơn mức kế hoạch 1,6% - 1,8%, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định.