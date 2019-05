12 đại dự án thua lỗ còn nợ 17 ngân hàng, 1 công ty tài chính gần 20.500 tỷ đồng

Chính phủ mới có báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án , doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương gửi Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, thống kê đến thời điểm 31/10/2018, đã có 17 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính cấp tín dụng thực hiện 12 dự án với tổng số dư khoảng 20.499 tỷ đồng, giảm 348 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.

Trong tổng số 20.943 tỷ đồng do ngân hàng thương mại cấp tín dụng, có 17.267 tỷ đồng cấp tín dụng trung hạn (chiếm 84%), giảm 68 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018, còn lại 3.232 tỷ đồng cấp ngắn hạn (chiếm 16%), giảm 280 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.

Đối với các khoản nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), trong 12 dự án tồn tại, yếu kém, VDB cho vay 7 dự án thuộc 6 chủ đầu tư. Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng thu hồi nợ gốc đạt 213 tỷ đồng và 298.380 USD, thu nợ lãi 35 tỷ đồng và 136.201 USD.

Trong đó, tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký 16,525 tỷ đồng; Tổng số vốn đã giải ngân 14.665 tỷ đồng và 2.598.778 USD; Lũy kế số nợ gốc đã thu 4.670 tỷ đồng và 1.206.316 USD;

Lũy kế nợ lãi đã thu 4.827,5 tỷ đồng và 1.722.560 USD, Dư nợ gốc còn 9.995 tỷ đồng và 1.392.462 USD; Tổng số lãi phát sinh 3.020,6 tỷ đồng.

Về tình hình cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, đa số các dự án, doanh nghiệp đều đã được các ngân hàng và tổ chức tín dụng tái cơ cấu thời gian trả nợ, điều chỉnh số tiền trả nợ mỗi kỳ và điều chỉnh lãi suất cấp tín dụng đối với các khoản vay cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đối với các khoản vay tại các ngân hàng thương mại của các dự án, doanh nghiệp chủ yếu thuộc nợ nhóm 1 và nhóm 5.

Đến 31/10/2018, các tổ chức tín dụng đã trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp là 5.619 tỷ đồng, trên tổng số nợ xấu là 8.896 tỷ đồng.

Đối với các dự án có vay vốn của ngân hàng VDB, nhóm các dự án sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hiện tại, VDB đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại VDB để có cơ sở phối hợp với các ngân hàng thương mại đồng tài trợ hướng dẫn các chủ đầu tư lập và thẩm định phương án cơ cấu nợ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo các dự án sau khi cơ cấu nợ phục hồi được sản xuất, trả được nợ vay ngân hàng VDB và các tổ chức tín dụng khác.

Riêng Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng đã trả xong toàn bộ cả vốn và lãi vay đầu tư Dự án cho VDB vào ngày 5/9/2018, theo đúng tiến độ và kế hoạch trong hợp đồng vay ban đầu.

Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, VDB đã gia hạn thời hạn cho vay vốn của Dự án lên 15 năm, tuy nhiên do Dự án vẫn đang dừng thi công và chưa có phương án cụ thể để tái khởi động nên VDB chưa có căn cứ để tiếp tục triển khai các phương án cơ cấu nợ cho Dự án.

Đối với Công ty DQS, VDB đã thực hiện tạm khoanh nợ đối với Dự án từ ngày 1/1/2012 cho đến khi có phương án xử lý mới.

Như vậy, kể từ sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tới nay, tình hình ở các dự án, doanh nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn. "Dư nợ tín dụng và tình hình tài chính ở các dự án, doanh nghiệp cũng tiếp tục xu hướng tích cực hơn", báo cáo của Chính phủ nêu.