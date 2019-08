12 sai lầm du khách thường mắc phải nhất trước mỗi chuyến bay, cần lưu ý ngay để tránh rước họa vào người

Đi máy bay luôn là một việc khá căng thẳng, ngay cả khi bạn không sợ độ cao hay tiếng động cơ ồn ào. Trước lúc lên không trung, chắc hẳn ai cũng phải sốt sắng những công việc nào là soạn và đóng gói hành lý, có mặt ở sân bay trước thời gian quy định và làm hàng loạt những thủ tục rắc rối, khiến bất cứ ai cũng bị xoay đến chóng mặt!



Mới đây, trang du lịch Bright Side nổi tiếng đã đưa ra danh sách 12 lỗi sai du khách thường gặp nhất mỗi khi đi du lịch bằng máy bay. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất 1 lần mắc phải những sai lầm này!

1. Đặt tất cả giấy tờ quan trọng vào một chiếc túi nhỏ

Hầu như tất cả mọi người đều có xu hướng đặt hết giấy tờ quan trọng của mình như passport, chứng minh nhân dân vào chiếc túi nhỏ để chắc chắn rằng chúng luôn ở bên người. Tuy nhiên, càng nhiều túi lỉnh kỉnh thì sẽ càng làm tăng nguy cơ bị mất vì khó kiểm soát. Nhiều người thường để quên những chiếc túi với tiền bạc, giấy tờ quan trọng thế này ở quán cafe trong sân bay, hay trên taxi. Cách tốt nhất là bạn cứ đặt chúng vào một ngăn riêng trong balo hay túi lớn hơn để tránh mất mát, cũng đừng nên để lẫn lộn với tiền bạc, tư trang, hoặc cất chúng quá kỹ.

2. Quên dò đường đến sân bay trước khi đi

Để đến sân bay, một số người sẽ sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, những trường hợp này sẽ thường quên tìm hiểu trước về số xe, mã chuyến chính xác có thể chở mình đến đúng sân bay. Một số khác lại thích sử dụng taxi hay xe ôm công nghệ, tuy nhiên ai dám chắc rằng tài xế của bạn sẽ biết đường, hay không bị kẹt xe? Chính vì vậy, tự dò đường trước khi đi vẫn chắc ăn hơn!

3. Canh thời gian có mặt ở sân bay quá sớm hoặc quá muộn

Nhiều hãng thường khuyên hành khách của mình nên đến sân bay trước ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ, tuy nhiên như thế đôi khi sẽ phải chờ đợi, vật vã rất lâu. Một số khác muốn tiết kiệm thời gian của mình thường đến trễ hơn và cũng có nguy cơ bị muộn chuyến bay. Để giải quyết vấn đề này, các bạn có thể tải một số ứng dụng quản lý chuyến bay về điện thoại để dễ canh thời gian hơn. Thông thường, đến sớm trước 1 giờ 30 phút là hợp lý nhất (nếu bạn đã check-in online).

4. Quên việc check-in online

Hiện nay, rất nhiều hãng hàng không tạo cơ hội cho hành khách được check-in online trước tại nhà hoặc ngay ở những quầy bên ngoài sân bay. Như thế, hãng bay vừa tiết kiệm được nhân lực, còn du khách khỏi phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục rườm rà. Hơn nữa, một số hãng hàng không giá rẻ trên thế giới còn đưa ra quy định bắt buộc du khách phải check-in online trước nếu không muốn bị phạt tiền (Ví dụ: hãng Wizzair của Hungary sẽ tính thêm mức phí 37 USD nếu bạn quên check-in trước ở nhà).

5. Nghỉ qua đêm ở sân bay

Đây có lẽ là 1 trong những điều tồi tệ nhất khách du lịch phải trải qua, đặc biệt trong những chuyến bay vào rạng sáng. Hầu hết các sân bay trên thế giới đều không cung cấp chỗ ngủ qua đêm, thay vào đó khách sẽ phải nằm nghỉ vật vã trên những chiếc ghế chờ với balo gối đầu cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch hôm sau khi bạn cứ ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc.

6. Trả tiền cho hành lý ký gửi

Sẽ tốt hơn nếu bạn biết số cân nặng hành lý của mình trước mỗi chuyến bay, nếu không muốn bị rơi vào 2 hoàn cảnh trái ngang: trả thêm số tiền lớn cho hành lý quá khổ, hay tự mở vali ra đóng gói lại mớ hỗn độn vào phút chót. Nếu không thể tự nhắm được hoặc cân trước số ký hành lý tại nhà, bạn có thể sử dụng dịch vụ cân có trả phí tại nhiều sân bay để đảm bảo không bị mất tiền oan!

7. Bọc, quấn hành lý bằng băng keo

Nhiều hành khách vì muốn hành lý của mình được an toàn nên đã dùng băng keo bọc xung quanh. Tuy nhiên, họ không lường trước được tình huống bỏ quên một vài thứ trong đó, và lại phải mở hàng tá lớp băng keo ra để lấy. Trong trường hợp này, bạn nên đầu tư mua một chiếc vali có khóa sẽ tốt hơn.

8. Bước vào 2 hàng kiểm tra an ninh đầu tiên, đùa giỡn khi qua cửa an ninh

Thông thường, du khách có xu hướng nhập vào 2 hàng kiểm tra an ninh đầu tiên, và thường phải chờ đợi rất lâu. Thay vì vậy, hãy cố tản ra những hàng ở xa hơn để vắng bớt người. Ngoài ra tại cửa kiểm tra an ninh, du khách thường bỏ những vật dụng như trang sức, đồ dùng kim loại ở dưới cùng của hành lý xách tay và chồng quần áo lên trên, khi kiểm tra sẽ gặp rắc rối. Đặc biệt, du khách cũng nên giữ thái độ nghiêm túc khi qua cửa an ninh.

9. Bỏ qua quy định về chất lỏng khi đi máy bay

Nhiều du khách bỏ qua hoặc không tìm hiểu trước quy định về mang chất lỏng lên chuyến bay và phải đối mặt với nhiều rắc rối. Đối với những chuyến bay quốc tế, du khách không được phép mang theo nước uống lên máy bay. Các chất lỏng khác như dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước hoa,… chỉ được phép mang tối đa 1 lít nhưng phải chia nhỏ thành các chai, lọ đựng kín. Mỗi chai, lọ có dung tích không quá 100 ml và phải được đặt riêng trong túi đựng trong suốt để nhân viên an ninh dễ dàng kiểm tra.

10. Ngồi ăn uống, thư giãn sau khi qua khỏi cửa an ninh

Sau khi làm thủ tục check-in và qua cửa an ninh sân bay, bạn có thể ngồi trong phòng chờ để ra cửa máy bay. Lưu ý không di chuyển quá xa khu vực này để có thể nắm rõ các thông báo hay thay đổi của nhân viên hãng. Tránh ngủ quên hay ăn uống, mua sắm vì rất có thể bạn sẽ bị muộn giờ ra cửa tàu bay.

11. Ăn uống đồ lạ trước khi lên máy bay

Khi đi du lịch nước ngoài, chắc chắn bạn sẽ phát cuồng vì những món đặc sản địa phương. Nhưng dù có thèm đến mấy cũng đừng nên thử trước những chuyến bay dài nhé, vì ai biết được dạ dày của bạn sẽ phản ứng ra sao, chứng khó tiêu hay đau bụng có hành hạ bạn trên máy bay? Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

12. Hạn chế tối đa các phụ kiện đeo trên người

Theo quy định, khi qua cửa an ninh, hành khách sẽ phải bỏ tất cả đồ đeo trên người ra như áo khoác, thắt lưng, kính, đồng hồ, trang sức, ví, giày,… Vì thế, bạn nên lựa chọn trang phục và phụ kiện đơn giản hết sức có thể để dễ dàng cởi ra và đeo vào một cách nhanh chóng. Hạn chế đi những đôi giày phải buộc dây hay bốt cao cổ, hoặc đeo quá nhiều trang sức, phụ kiện.

Lưu ý kỹ những điều quan trọng phía trên thì yên tâm bay đi du lịch khắp nơi rồi bạn nhé!