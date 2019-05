14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD

Giá nhà trung bình tại Monaco là 49.565 USD/m2, cao hơn so với nhiều thị trường bất động sản đắt đỏ trên thế giới như New York và Hồng Kông. Tại Hồng Kông, giá nhà trung bình là 31.076 USD/m2, còn ở Manhattan (New York) là 19.272 USD, theo NeighborhoodX. Một căn hộ nhỏ một phòng ngủ tại Monaco có giá ít nhất 1,6 triệu USD, theo Alexander Kraft, chủ tịch kiêm CEO của Sotheby's International Realty France-Monaco. Hầu hết những căn hộ "bình thường" tại quốc gia này có giá từ 2,2 - 22,3 triệu USD, còn các căn penthouse cao cấp có giá lên tới hơn 55 triệu USD. Giá nhà tại đây đang tiếp tục tăng, với mức tăng hơn 18% trong năm 2017, theo Bloomberg.