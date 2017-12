2 tuổi rời Việt Nam, 10 tuổi giúp mẹ may vá, 12 tuổi phụ ba cắt cỏ, Shark Thái Vân Linh đã trở thành giám đốc quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam như thế nào?

2 tuổi rời Việt Nam, 10 tuổi giúp mẹ may vá và sống trong tình yêu thương của cha mẹ

Trong chương trình tại TP HCM gần đây, bà Linh Thái đã có những chia sẻ về tuổi thơ của mình. Bà Linh sinh ra tại quận 5, TP HCM. Năm lên 2 tuổi, bà và mẹ sang Mỹ đình cư. Và sau đó bà ở với mẹ, ba nuôi và sau này có thêm một cô em gái.

“Năm 10 tuổi tôi đã giúp mẹ may vá, năm 12 tuổi đã phụ ba cắt cỏ. Khi còn nhỏ không có gì ngoài sự yêu thương và ủng hộ của ba mẹ”, Thái Vân Linh tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, bà Linh được nhận vào làm tại một công ty tư vấn với mức lương, trợ cấp và đãi ngộ khá tốt. Tuy nhiên, mọi thứ dường như không suôn sẻ với bà, khi chính sách của công ty khá ‘khác lạ’, đó là phải đợi một loạt các nhân viên cùng tuyển vào để đào tạo lại, nên trong khoảng từ 3-4 tháng không nhận được lương.

Cơ duyên với công ty khởi nghiệp

“Từ tháng 5 đến tháng 9 năm đó, tôi không có tiền, và phải kiếm tiền để sống nữa nên phải xin làm việc tạm tại một công ty khởi nghiệp trước khi vào làm chính thức tại công ty tư vấn”, bà Linh kể.

Bà Linh Thái nhận định, không biết may mắn hay số phận đã đẩy bà hướng sang công ty khởi nghiệp. Lúc đó, khả năng tồn tại của công ty khởi nghiệp không biết như thế nào, rủi ro lại khá cao. Bạn bè, đặc biệt là bạn trai cũ của bà rất ngạc nhiên về hướng đi mới này.

Vào những năm 1999, những năm đầu tiên của Internet, bà Thái Vân Linh cho rằng, bà đã thấy được cơ hội mới mở ra và nhận định đây là “thời kỳ thú vị trong lịch sử”. Bà nhận thấy rằng, đây chính là cơ hội để cọ xát, thách thức bản thân trong hướng đi mới.

Sau đó, bà đã học tiếp thị thêm 5 năm nữa dù bạn bè, người thân khuyên ngăn về hướng đi mới của bà về việc tìm cơ hội trong khởi nghiệp.

Rời công ty tài chính lớn của Mỹ để về Việt Nam làm công ty liên quan đến khởi nghiệp

Đến năm 2008, thời điểm bà Linh đang làm việc tại một ngân hàng tư vấn, phân tích tài chính cho doanh nghiệp tại Mỹ, với mức đãi ngộ khá tốt. Tuy nhiên, không chấp nhận an phận, vì đam mê khám phá và thay đổi cuộc đời nên bà quyết định rời nước Mỹ để trở về Việt Nam.

Ở tuổi 30, ngoài nung nấu ước mơ trở về Việt Nam làm việc, mong mỏi lớn nhất của bà Linh là làm việc tại một quỹ đầu tư mạo hiểm, vì chỉ khi làm việc tại đây mới tiếp nối được đam mê của bà với khởi nghiệp.

Và cơ duyên đó cũng đến. Một lần, tình cờ một người bạn của bà làm việc tại quỹ đầu tư Việt Nam cho biết tập đoàn đang cần tuyển một giám đốc điều hành. Qua 3 lần phỏng vấn qua điện thoại và trúng tuyển, bà Linh quyết định sắp xếp mọi việc, rời bỏ công việc đang tốt đẹp ở Mỹ, bán hết số đồ đạc cá nhân rồi "khăn gói" về Việt Nam.

Theo bà Thái Vân Linh chiêm nghiệm, may mắn có thể xảy ra ở một điểm mình sẽ không lường trước được, nó sẽ có thể mang đến cho mình cơ hội dựa trên những kinh nghiệm của bản thân, từ những kiến thức mình góp nhặt từ rất nhiều công việc khác nhau.

Tuy nhiên may mắn là một chuyện còn sự chuẩn bị đón nhận những may mắn, cơ hội mới là yếu tố quyết định thành công. Ví dụ, bản thân bà rất tự tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, khởi nghiệp, quỹ đầu tư…. May mắn là những đối tác và nhà tuyển dụng rất thích về kiến thức nền mà bà có được. Nhưng để nhà tuyển dụng, đối tác tin tưởng và yêu thích thì bà đã chuẩn bị rất nhiều và cố gắng để có thành tích tốt nhất có thể.