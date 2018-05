20 khu đất vàng tại trung tâm TP.HCM nhìn từ trên cao, nhiều dự án vẫn đang "án binh bất động"

20 khu đất vàng từng được quy hoạch bao gồm: khu tứ giác Bến Thành; khu tam giác Trần Hưng Ðạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học; khu Bệnh viện Sài Gòn; khu Eden; khu đối diện khách sạn Park Hyatt (góc Nguyễn Siêu - Hai Bà Trưng - Ðông Du); khu đối diện khách sạn Park Hyatt (Lê Thánh Tôn - Thi Sách - Cao Bá Quát - Hai Bà Trưng); khu đất Bia Sài Gòn; khu đất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; khu chợ Dân Sinh;

Khu tứ giác Mả Lạng (Nguyễn Cư Trinh - Trần Ðình Xu - Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh); khu 87 Cô Giang; khu góc Nguyễn Du - Chu Mạnh Trinh; khu Sở Giáo dục và Ðào tạo; khu 25bis Nguyễn Thị Minh Khai; khu CLB Thể dục-Thể thao 257 Trần Hưng Ðạo; khu Nhà máy đóng tàu Ba Son; khu tứ giác Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Ðồng Khởi - Nguyễn Thiệp; chợ Bến Thành; khu 6 ô phố kế chợ Bến Thành; khu tứ giác Pasteur - Tôn Thất Ðạm - Huỳnh Thúc Kháng - Tôn Thất Thiệp.

Khu đất vàng nằm trên đường Lê Lợi - Pastuer - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 hiện đã mọc lên tòa cao ốc thương mại Saigon Center.

Khu đất vàng tại Sở Giao Dục - Đào tạo cũng đã được phát triển thành tòa nhà Vincom B (Màu xanh lá cây, góc phải).

Khu đất vàng nằm trước mặt tiền UBND TP.HCM, hiện nay là tòa nhà trung tâm thương mại Union Squares (trước đây có tên là Vincom A).

Theo tìm hiểu, ngoài ba dự án trung tâm thương mại hiện đại nằm ngay trung tâm quận 1; Khu 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai; Khu Câu lạc bộ thể dục thể thao 257 Trần Hưng Đạo... đã đi vào hoạt động từ lâu, những khu còn lại vẫn chưa có thay đổi gì nhiều.

Chẳng hạn, tháng 4/2012, Bitexco đã khởi công tòa tháp The One (nay đổi tên mới là The Spirit of Saigon) tại khu đất rộng 8.600 m2 nằm trên bốn tuyến đường Phạm Ngũ Lão - Phó Ðức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette và đối diện chợ Bến Thành (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Được biết, tổng vốn đầu tư ước tính 500 triệu USD. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay sau khi nhà đầu tư hoàn thành xong các hạng mục thi công phần ngầm, toàn bộ công trình đang tạm ngưng thi công!

Khu đất vàng ngay trước chợ Bến Thành, quận 1 do tập đoàn Bitexco đầu tư dự án The Spirit of Saigon nhiều năm qua.

Hiện tại, có một số khu đất vẫn chưa chọn được nhà đầu tư, còn lại phần lớn vẫn "án binh bất động" do vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Điển hình nhất là khu đất vàng hiện nay đang là Bệnh viện Sài Gòn, nằm ngay cạnh chợ Bến Thành, được TP.HCM giao cho tập đoàn Bitexco. Sau nhiều năm công bố dự án nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai di dời bệnh viện để bàn giao cho nhà đầu tư.

Khu đất vàng hiện nay là Bệnh viện Sài Gòn.

Cách đó không xa, Bitexco được giao là nhà đầu tư triển khai nhiều dự án cao tầng tại khu đất vàng Mã Lạng - Cô Giang - Nguyễn Cư Trịnh. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, phương án đền bù - tái định cư chưa được thông qua nên chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện đầu tư.

Khu đất Nguyễn Cư Trinh kéo dài đến tận đường Nguyễn Trãi, quận 1 vẫn còn trên giấy.

Khu vực Mã Lạng - Cô Giang - Chợ Dân Sinh gặp rất nhiều khó khăn trong đền bù giải tỏa.

Tương tự, từ năm 2015, UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, quận 1, có diện tích 13.110 m2.

Theo đó, liên danh Jimiro (Hàn Quốc) - công ty Đại Tân Phú sẽ làm chủ đầu từ khu "tam giác vàng" này. Hiện liên danh này đang có kế hoạch đầu tư xây dựng ba khối cao ốc (một khối cao ốc văn phòng 55 tầng, một khách sạn năm sao 30 tầng và một trung tâm thương mại hạng A cao 10 tầng) với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác của các tập đoàn tín dụng lớn của Hàn Quốc.

Khu tam giác vàng Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão đã chọn được nhà đầu tư nhưng vẫn chưa triển khai dự án.

Theo quan sát mới đây, mọi hoạt động sinh sống và kinh doanh của người dân trên khu đất này vẫn diễn ra bình thường. Trong năm 2017, TP.HCM đã có kế hoạch di dời giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa triển khai được do không thống nhất được mức giá đền bù.



Cũng trong năm 2017, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố trong năm 2016.

Trong đó có khu đất vàng nằm trong danh sách dự kiến thu hồi đất trong năm 2016 là Khu phức hợp Đồng Khởi – Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (0,36 ha). Khu đất này sẽ được đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu và đã được giao cho liên doanh nhà đầu tư là Công ty Larkhall Holding và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát triển khai đầu tư.

Khu tứ giác vàng Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế đã được TP.HCM chỉ định thầu cho một "đại gia" địa ốc tại TP.HCM. Theo thông tin tìm hiểu, tập đoàn này và các đối tác đang toan tính đầu tư gần 8.000 tỷ đồng để xây dựng một tổ hợp trung tâm thương mại siêu hiện đại, cao nhất tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện nay.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có khu tứ giác Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Ðồng Khởi - Nguyễn Thiệp, nằm đối diện với khu đất vàng Eden (hiện nay là dự án Union Squares) của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo tìm hiểu, tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đang chờ ý kiến của UBND TP.HCM về việc chấp thuận chủ trương là nhà đầu tư khu đất vàng này.

Hiện trạng khu đất Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Ðồng Khởi - Nguyễn Thiệp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cạnh bên là Nhà hát TP.HCM. Tại đây đang thi công nhà ga ngầm metro.

Một khu đất khác tại số 164 đường Ðồng Khởi có diện tích gần 9.800 m2, giáp với các đường Nguyễn Du, Ðồng Khởi, Lý Tự Trọng và Trường THPT Trần Ðại Nghĩa. Hiện một phần khu đất là trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong nhiều năm qua đã có một số nhà đầu tư lớn muốn tham gia phát triển dự án tại đây nhưng Thành phố vẫn chưa "chọn mặt gửi vàng".

Khu đất hiện nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (góc phải).

Hình ảnh những khu đất vàng khác tại trung tâm TP.HCM:

Khu đất vàng ngay vòng xoay Hồ con rùa, hiện do công ty cấp thoát nước TP.HCM quản lý.

Khu đất vàng 2 mặt tiền đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi hiện đang triển khai thi công dự án Trung tâm thương mại TAX (góc trái). Đối diện Saigon Center là khu đất trống Lê Thánh Tôn - Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hồ Tùng Mậu vẫn chưa xây dựng.

Khu đất vàng nằm hai bên chợ Bến Thành (Khu 6 ô phố Chợ Bến Thành. Số tầng cho phép khoảng 6-8 tầng) vẫn chưa chọn được nhà đầu tư cải tạo - nâng cấp.

Khu đất vàng nằm ngay đầu đường Hai Bà Trưng do công ty Bia Sài Gòn quản lý.

Khu đất vàng Lê Lợi - Hai Bà Trưng (nằm đối diện với khách sạn 6 sao Park Hyatt.

Khu đất vàng trên đường Lê Duẫn hiện đang được tập đoàn Tân Hoàng Minh thi công dự án cao cấp.