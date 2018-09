27.000 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào An Giang

Sáng 20/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018 với chủ đề “An Giang Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”.

Ông Phạm Thành Nhơn, Phó giám đốc Sở KH&ĐT An Giang cho biết, hội nghị sẽ diễn ra ngày 29/9 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng với hơn 500 đại biểu tham dự. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặt biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Ngoài ra, giới thiệu một số cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…

Ông Nhơn còn cho biết thêm, tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án ở 5 lĩnh vực gồm: nông nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp; xây dựng, đô thị và y tế với vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỷ đồng; đồng thời, trao cam kết đầu tư cho 7 nhà đầu tư với vốn dự kiến trên 101.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh An Giang kêu gọi đầu tư 8 dự án. Trong đó đáng lưu ý là Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, dự kiến vốn đầu tư kêu gọi là 6.000 tỉ đồng; Dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù Lao Giêng với vốn dự kiến 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, An Giang còn chú trọng mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp điện gió, điện mặt trời…

Ông Lê Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VH&TTDL An Giang cho biết, thông qua hội nghị sẽ tạo môi trường du lịch thân thiện. Đồng thời, sẽ khai thác nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh như du lịch mùa nước nổi gắn thiên nhiên, homestay, du lịch cộng đồng, tâm linh…

Ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu. ẢNH: HÒA HỘI

Ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin không chỉ tiềm năng, lợi thế của tỉnh mà chú trọng những khó khăn, bất cập của địa phương như: địa thế bất lợi, không đủ quỹ đất sạch… để Chính phủ, doanh nghiệp hay nhà đầu tư hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của địa phương. Bên cạnh đó, với những chính sách mới sẽ thể hiện trách nhiệm, tình cảm trong sáng của lãnh đạo địa phương trong việc thu hút, mời gọi nhà đầu tư vào An Giang.