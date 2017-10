3 lời khuyên dành cho giới trẻ từ tỷ phú Mark Cuban: '6 lần thất bại, bị sa thải nhiều lần hơn bất kỳ ai nhưng tôi chưa từng ngừng cố gắng'

Mark Cuban - chủ sở hữu của Dallas Mavericks và ngôi sao của ABC Shark Tank cho rằng những đứa trẻ nên bắt đầu học về tinh thần kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Để chúng có hứng thú với kinh doanh, trong cuốn sách “How Any Kid Can Start a Business” (Trẻ em bắt đầu kinh doanh như thế nào) do Cuban là đồng tác giả với Shaan Patel, người sáng lập của Spark Skill, có nêu ra những nguyên tắc cơ bản về tinh thần kinh doanh và hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những đứa trẻ trong việc xem xét kinh doanh như là một lựa chọn nghề nghiệp.

Cuban đã rút ra một kinh nghiệm đầu tiên rằng nếu có cơ hội, trẻ em đều rất quan tâm đến việc kinh doanh.

"Những phản hồi của trẻ em và cha mẹ chúng đối với Shark Tank đã làm tôi rất ngạc nhiên”, Mark Cuban nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nhận được nhiều câu hỏi từ trẻ em hay từ các bậc phụ huynh về những đứa trẻ của họ và tinh thần kinh doanh nhiều hơn so với những gì tôi nhận được trực tiếp từ người lớn”. Trong cuộc phỏng vấn, ông Cuban cũng chia sẻ một vài lời khuyên dành cho các doanh nhân trẻ.

Bắt đầu ngay từ khi còn trẻ

Nếu bạn có được những thói quen và kỹ năng cần thiết để bắt việc kinh doanh trước khi vào học đại học, bạn sẽ có được sự cạnh tranh lớn. "Trẻ em không cần phải học kỹ năng kinh doanh, nhưng chúng chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc kinh doanh khi chúng làm. Và quan trọng hơn, số lượng trẻ em đang muốn bắt đầu kinh doanh và tìm kiếm sự hướng dẫn thì lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bạn", Cuban cho biết. Để thành công, bạn không cần trình độ, tiền bạc hay một bộ não ‘khủng’. Tất cả những gì bạn cần là tạo ra một cái gì đó mà không ngừng làm ra tiền.

Đừng lo lắng về việc mắc sai lầm

Bạn không có gì để mất, vì thế hãy làm mọi thứ để đạt được mục tiêu và đừng lo lắng về việc mắc sai lầm. Sản phẩm, doanh nghiệp, dịch vụ của bạn không bao giờ là hoàn hảo, và những ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ không bao giờ đến với bạn mà không có bất kì trở ngại nào. Trong khi các doanh nghiệp lớn có thể mắc các sai lầm nghiêm trọng, thì những đứa trẻ không thể mắc lỗi trên một quy mô kinh doanh nhỏ, đơn giản vì chúng không có đủ nguồn lực để làm như vậy.

"Tôi không nghĩ rằng những đứa trẻ có thể mắc sai lầm. Chúng không đầu tư doanh nghiệp với hàng chục ngàn đô la, chúng vẫn còn rất nhỏ, chúng chỉ bán sản phẩm mà chúng làm ra cho bạn bè hay hàng xóm. Do vậy chúng có thể học kinh doanh từ những việc đơn giản này mà không lo mắc sai lầm", Cuban cho biết.

Từ những kinh nghiệm của mình, Cuban biết trước được về sự đau khổ của thất bại và sức mạnh của việc hồi phục trở lại. Trong cuốn sách How to Win at the Sport of Business, Cuban đã viết: "Số lần tôi bị sa thải nhiều hơn hầu hết số lần mọi người đã từng có”.

Thiết lập mục tiêu

Thiết lập mục tiêu kinh doanh sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn. "Bắt đầu kinh doanh khi còn là một đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của chúng sau này. Nó dạy chúng sự tự tin, cách kinh doanh và có thể hoàn thành mục tiêu mà chúng đặt ra. Tất cả điều đó sẽ có lợi cho chúng sau này”, Cuban cho biết. Ông cũng có bằng chứng cho khẳng định của mình. "Tôi đã đầu tư cho một vài đứa trẻ kinh doanh và cho đến nay 80 phần trăm trong số chúng đã thành công. Chúng đặt mục tiêu hợp lý và theo đuổi nó. Không giống như người lớn cố gắng để trở nên giàu có và rồi nghỉ hưu, những đứa trẻ luôn cố gắng để làm ra tiền và học hỏi”, ông nói.

Trong thế giới kinh doanh, dù bạn là ai và bạn bao nhiêu tuổi, bạn đều có thể huy động các nguồn lực, tài năng, tài chính và công nghệ mà bạn có trong tay. Ví dụ, Benjamin Stern, người sáng lập 16 tuổi của Nohbo Cuban đã đầu tư vào Shark Tank, phát minh ra dầu gội thân thiện với sinh thái đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu của Benjamin Stern là tạo ra một sản phẩm mà có thể giúp giảm thiểu nhựa và chất thải. Mặc dù Stern có rất ít nguồn lực trong tay, nhưng anh vẫn cố gắng để làm tất cả những việc nặng nhọc. "Mục tiêu mà không có thời hạn giống như giấc mơ vậy, nhưng một doanh nghiệp không phải là một giấc mơ", Stern nói.

Cuban cho hay, ngoài mục tiêu đề ra, những người thành công cũng cần sự quyết tâm, kiên cường và thái độ với công việc.