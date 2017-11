3 tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett và Richard Branson cùng chia sẻ một quan niệm: Không phải tiền, hạnh phúc mới là đích đến của thành công

Bill Gates, Warren Buffett và Richard Branson là ba người giàu có nhất hiện nay trên thế giới, trong khi đó tài sản của họ vẫn không ngừng tăng lên từng ngày. Một số nhận định chỉ ra Gates có thể trở thành nghìn tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả họ đều tin rằng sự thành công không liên quan gì đến tiền bạc. Theo ba doanh nhân này, giá trị của thành công phải liên quan đến hạnh phúc và những người xung quanh bạn.

Trong một phiên họp Ask me Anything vào tháng hai, khi được hỏi về định nghĩa của thành công, Bill Gates đã trả lời bằng cách trích dẫn câu nói của người bạn thân: "Warren Buffett đã luôn nói rằng thước đo của thành công đó chính là liệu những người luôn bên cạnh bạn có cảm thấy hạnh phúc và yêu thương bạn hay không".

Hai tỷ phú Richard Branson và Bill Gates.

Đối với Gates, thành tố thứ hai của thành công đó chính là làm việc có ý nghĩa. "Bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời khi tạo ra một điều khác biệt - phát minh ra một cái gì đó, nuôi dạy con cái hay giúp đỡ mọi người khi họ cần chẳng hạn", ông nói.

Gates cho rằng việc sáng lập ra Microsoft như một cuộc cách mạng phần mềm là "điều lớn nhất mà tôi đã làm". Với tư cách là thành viên gây dựng quỹ từ thiện của những nhà tỷ phú The Giving Pledge – ông bảo đảm 99% tài sản của ông được dùng cho từ thiện trong suốt cuộc đời mình lúc còn sống cũng như sau khi mất. Cùng với đó, ở quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates của hai vợ chồng tỷ phú, ông cũng tích cực tham gia vào các hoạt động giúp giảm đói nghèo trên toàn cầu, nâng cao chăm sóc y tế, hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến tại Mỹ.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng là thành viên đồng sáng lập The Giving Pledge, ông cũng đã cống hiến rất nhiều tài sản của mình cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Giống như Gates, ông nổi tiếng là nhà từ thiện khi quyết định tặng 99% giá trị tài sản của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Ông trùm kinh doanh Richard Branson cũng đo lường giá trị thành công bằng niềm hạnh phúc.

"Có quá nhiều người đánh giá mức độ thành công của mình thông qua cách họ kiếm được bao nhiêu tiền hay tạo được bao nhiêu mối quan hệ với những người mà họ kết giao. Với tôi, thành công thực sự phải được đánh giá bằng hạnh phúc của chính mình", ông viết trong một bài đăng LinkedIn xuất bản năm ngoái.

Branson quan niệm rằng nếu bạn bắt đầu công việc để đạt được niềm hạnh phúc, thì bạn sẽ thấy sự giàu có sẽ theo đuổi phía sau. “Đó là một quan niệm sai lầm nhưng lại rất phổ biến rằng tiền là thước đo của mỗi doanh nhân để thành công. Điều đó chắc chắc sai và bạn đừng nên có một lối suy nghĩ như vậy”, theo Richard Branson, người sáng lập Virgin Group.

Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình bước chân vào con đường kinh doanh để kiếm tiền. Mỗi một sản phẩm cũng như mỗi một dịch vụ của Virgin đều được đưa vào thực tế để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của con người. Bằng cách quan tâm đến hạnh phúc của từng khách hàng, chúng tôi đã thành công và có thể xây dựng một chuỗi các công ty lớn mạnh cho mình, nếu bạn làm tốt và cảm thấy vui vẻ, tiền sẽ đến thôi", tỷ phú Branson quan niệm một cách đơn giản.