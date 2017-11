4 địa điểm đẹp đến nín thở dành cho những người đam mê trượt tuyết trong mùa đông này

Courchevel, Pháp

Khu nghỉ dưỡng Courchevel 1850 nằm ở trung tâm của Les Trois Vallées, vùng trượt tuyết rộng nhất thế giới. Courchevel 1850 được trang bị sân bay riêng, đường trượt tuyết cao cấp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, hứa hẹn cung cấp cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên. Mỗi buổi tối, đội an ninh Courchevel sẽ bắt đầu làm việc, họ kiểm tra đường trượt, các trạm dừng và tình trạng an toàn của các thiết bị để đảm bảo an toàn cho du khách. Đây chính là một trong các yếu tố làm cho Courchevel 1850 trở thành một trong những khu nghỉ mát tốt nhất ở dãy Alps. Nếu như chưa biết trượt tuyết hay có trẻ em đi cùng thì bạn cũng không phải lo lắng bởi ở đây còn có Magic Academy - một trong những trường dạy trượt tuyết tốt nhất trên thế giới.

Ngoài ra, khi đặt chân đến Courchevel còn có thể dạo chơi và mua sắm tại cửa hàng thời trang nổi tiếng với nhiều loại trang phục thời trang cao cấp, cũng như thưởng thức một số món ăn tuyệt vời trên sân thượng đầy nắng, nhâm nhi những ly rượu vang nổi tiếng như Le Chalet de Pierres, Le Cap Horn và La Soucoupe.

Niseko, Nhật Bản

Với lượng tuyết rơi đáng kinh ngạc do nằm trên con đường của gió thổi từ Siberia, Niseko là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu của Nhật Bản. Niseko được tạo thành từ bốn khu - Annupuri, Niseko Village, Hirafu và Hanazono - tất cả đều liên kết với nhau và được bao quanh bởi một đường trượt tuyết.

Làng Hirafu là khu lớn nhất, có bầu không khí sôi động với hàng loạt các khách sạn, nhà hàng, quán bar và cửa hàng. Nhà nghỉ sang trọng Hakuchozan nằm ở vị trí lý tưởng trong khu vực này, với đầy đủ các dịch vụ năm sao: người quản lý, quản gia, lái xe và đầu bếp để phục vụ mọi nhu cầu của người trượt tuyết.

Troll Peninsula, Iceland

Đối với những người ưa thích mạo hiểm, trượt tuyết heli tại Deplar Farm là một kinh nghiệm không thể bỏ qua. Deplar Farm là khu nuôi cừu cũ nằm ở trung tâm bán đảo Troll, vùng đất xa xôi và hoang sơ so với sự náo nhiệt của miền Nam nước này. Nơi đây là sự đã kết hợp hoàn hảo giữa phong cách truyền thống với nghệ thuật đương đại. Khách đến đây có thể sử dụng miễn phí ván trượt Wagner Custom, được thiết kế đặc biệt cho trượt tuyết heli. Ngoài ra, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm luôn túc trực 24/24, sẵn sàng cung cấp kiến ​​thức và lời khuyên cho du khách.

Sau những giờ trải nghiệm ngoài trời, 13 phòng nghỉ tại Iceland sẽ là nơi hoàn hảo để bạn nghỉ ngơi, nơi có đầu bếp riêng chuẩn bị những bữa ăn hấp dẫn từ thực phẩm tươi ngon từ trang trại và spa đầy đủ tiện nghi với bể sục và hồ bơi vô cực. Ngoài ra, du khách còn có có hội trải nghiệm những hoạt động thú vị khác như trượt tuyết nordic, câu cá biển, xem cá voi và một tour du lịch suối nước nóng địa nhiệt.

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới về các địa điểm trượt tuyết, trong đó có ba khu trượt tuyết cung cấp những trang thiết bị hiện đại nhất với nhiều chuyến phiêu lưu độc đáo, vui nhộn bằng tàu hỏa từ Zermatt đến St Moritz thông qua Andermatt trên con tàu Glacier Express nổi tiếng.

Hành khách sẽ đi xuyên qua hẻm núi Rhine, qua tuyến Oberalp dài 2.033 m, thông qua 91 đường hầm, 291 cây cầu và dãy Alps Alps hùng vĩ. Khi nghỉ chân tại một số khách sạn năm sao sang trọng nhất, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đi qua các dốc đầy sức lôi cuốn của Andermatt, ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy của St Moritz và thưởng thức bữa ăn tại một trong những nhà hàng trên núi tốt nhất thế giới tại Zermatt.