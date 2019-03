4 lí do nên làm việc cho startup 1 lần trong đời

Ngay cả những người có kinh nghiệm, đặc biệt là từ lĩnh vực tư vấn, cũng đang chọn làm việc trong các công ty khởi nghiệp. Vì sao môi trường này lại hấp dẫn như vậy? Hãy cùng tham khảo một số lí do để thấy rằng bạn nên làm việc cho startup ít nhất một lần trong đời nhé!

Bạn đang thực sự làm việc và “chiến đấu”

Ở các công ty startup tất cả đều còn rất mới mẻ, quá trình xây dựng thương hiệu tương tự như đặt những viên gạch đầu tiên cho một “đế chế” trong tương lai. Bất kì người nào khi làm việc tại đây đều đóng vai trò quan trọng và rõ ràng, tạo nhiều sự ảnh hưởng đến tập thể. Bạn cần suy nghĩ nhiều hơn để làm sao có thể tạo ra giá trị thặng dư, đồng thời vận dụng triệt để các kĩ năng chuyên môn lẫn chất xám của bản thân để tiếp cận các dự án và đạt năng suất cao nhất.

Tất cả mọi công đoạn, mọi việc bạn tham gia đều đóng góp trực tiếp vào sự thành bại cuối cùng của công ty. Trưởng phòng Nhân sự CareerLink chia sẻ, đây chính là quá trình quý báu để tôi luyện tinh thần, ý chí và cả kinh nghiệm làm việc cho tương lai sau này. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội được làm việc trong một công ty startup.

Học hỏi nhiều điều mới và đa năng hơn

Thông thường khi đã bước chân vào một công ty startup bạn sẽ không còn làm việc theo kiểu “giao gì làm đó” mà cần phải linh động và trở nên “thần thánh” hơn. Ở đó bạn sẽ được học hỏi được nhiều điều từ cấp trên, từ những người đã có nhiều thâm niên trong nghề. Kinh nghiệm, chuyên môn chắc chắn họ sẽ chia sẻ tận tình cho bạn.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc bạn sẽ được phân công và hướng dẫn đảm đương các vị trí khác nhau, thậm chí có những việc mà trước đây bạn chưa từng thử sức. Đây chính là cơ hội để bạn được tiếp cận kiến thức mới, thu thập được nhiều giá trị hơn và trở nên đa năng khi có thể làm việc ở nhiều vị trí.

Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo

Đúng như tên gọi của cụm từ "startup", nhịp độ vận hành, sự linh hoạt trong cách tư duy và môi trường làm việc nơi này có thể khiến bạn không quen khi mới bắt đầu, thế nhưng về lâu dài điều này sẽ rất có lợi. Bản tính ù lì hoặc lười nhác sẽ không còn “chỗ đứng”, nếu muốn thành công bắt buộc phải vận động không ngừng và liên tục đặt bản thân vào các thử thách phức tạp. Đây chính là môi trường hết sức thuận lợi để bạn tập làm quen với những áp lực sau này.

Nền tảng để xây dựng công ty riêng

Khi tham gia vào một công ty khởi nghiệp bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng doanh nghiệp, nhận biết “lỗ hổng” và mang đến cho bạn cơ hội để bắt đầu tìm hiểu những gì cần thiết để trở thành “ông chủ” của chính mình. Tham vọng thành công luôn bắt nguồn từ những công đoạn nhỏ, hãy thử sức ở một công ty startup để tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho riêng mình nếu muốn trở thành một doanh nhân thực thụ.

Trên đây là 4 lí do mà startup luôn là một môi trường mà bất cứ người trẻ nào cũng đều mong muốn được thử sức, được “chạm vào”. Mặc dù làm việc ở một công ty khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người nhưng theo nhiều cách, không có nơi nào khác bạn có thể đảm nhận trách nhiệm đáng kinh ngạc như vậy, có tiềm năng phát triển to lớn như vậy, hoặc đưa sự nghiệp của bạn tiến lên phía trước bằng những bước nhảy vọt như vậy. Hi vọng thông qua bài viết này bạn sẽ vạch ra được những hướng đi cho riêng mình, chinh phục những đích đến trong tương lai.

