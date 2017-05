4 mẹo nhỏ giúp bạn giành chiến thắng trong cuộc đối thoại mà không phải "khẩu chiến"

Một cuộc đối thoại phải xuất phát từ hai phía. Bạn không thể giải quyết vấn đề nếu không lắng nghe người khác nhưng việc truyền tải thông điệp của bạn khi giải quyết xung đột cũng quan trọng không kém.

Do đó, sau khi đã lắng nghe ý kiến từ đối phương, hãy làm theo những cách sau để giúp bạn trở nên có sức thuyết phục hơn:

Nắm chắc quan điểm của bạn

Khi cảm thấy bị đối xử tệ, bạn có thể bị thôi thúc lên tiếng ngay: “Tôi muốn nói về cách bạn cư xử tệ với tôi trong cuộc họp đó”. Nhưng cách này sẽ không làm tình hình tốt hơn được.

Thay vào đó, hãy xem xét ý kiến của bạn đúng như bản chất của nó: Ý của bạn. Bắt đầu bằng “Tôi” chứ không phải “Bạn”. Hãy nói: “Tôi cảm thấy phiền lòng khi dự án này đã trễ 6 tháng”, chứ đừng nên nói: “Bạn đã làm trễ mọi kỳ hạn chúng ta đề ra”. Điều này sẽ giúp đối phương nhìn từ quan điểm của bạn và hiểu rằng không phải bạn đang cố đổ lỗi cho họ.

Hãy giải thích chính xác điều gì khiến bạn phiền lòng và xác định những gì bạn hy vọng sẽ xảy ra. Bạn có thể nói: “Tôi đánh giá cao ý tưởng của bạn nhưng tôi khó tán thành được vì suốt quá trình này, tôi cảm thấy như bạn không tôn trọng ý kiến của tôi. Đó là cảm giác của tôi chứ tôi không nói bạn cố tình làm vậy. Tôi muốn xóa bỏ hoài nghi này để chúng ta có thể tiếp tục hợp tác giúp dự án thành công”.

Dorie Clark, tác giả cuốn “Reinventing You” cho rằng bạn nên thừa nhận lời khiển trách nếu nó đúng. “Cho rằng đồng nghiệp là kẻ xấu thì rất dễ. Nhưng hầu như chính bạn cũng góp phần vào xung đột theo cách nào đó”, Clark nói.

Việc thừa nhận sai lầm sẽ giúp cả hai có cảm giác trách nhiệm và khả năng lớn đối phương cũng sẽ nhận lỗi. Nếu họ không thú nhận mà còn lấn tới kiểu: “Vì bạn nói vậy mà giờ chúng ta khốn đốn thế này đây”, thì hãy mặc kệ họ.

Chú ý lời nói của bạn

Đôi khi, cho dù bạn có ý tốt nhưng lời nói của bạn lại khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hãy thử áp dụng những câu dưới đây giúp họ lắng nghe bạn:

“Tôi nghĩ thế này...”.

“Quan điểm của tôi dựa trên giải thuyết sau...”.

“Tôi đi đến kết luận này bởi...”.

“Tôi rất muốn nghe phản ứng của bạn với điều tôi vừa nói...”.

“Bạn có thấy sai sót nào trong lập luận của tôi không?”

“Bạn có quan điểm nào khác không?”

Có một số quy tắc cơ bản dưới đây bạn có thể áp dụng để tránh đối phương bị kích động. Tất nhiên, bạn nên tránh gọi tên và chỉ trỏ vào họ.

Từ ngữ của bạn cần phải “đơn giản, rõ ràng, thẳng thắn và trung lập”, theo Holly Weeks, tác giả cuốn” Failure to Communicate”. Đừng xin lỗi vì cảm giác của bạn. Điều tồi tệ nhất là “mong đối phương thông cảm cho bạn”. Đừng nói những điều như “Tôi cảm thấy thật tệ khi nói ra điều này” hoặc “Việc này thật sự rất khó cho tôi” bởi nó hướng trọng tâm khỏi vấn đề và nhu cầu cảm thông của bạn.

Liane Davey, tác giả cuốn “You First: Inspire Your Team to Grow Up, Get Along, and Get Stuff Done” khuyên nguyên tắc nữa mà bạn nên nói: Hãy nói “còn”, đừng nói “nhưng”.

Khi bất đồng quan điểm với ai đó, hãy diễn đạt ý kiến của bạn bằng từ “còn”. Liane Davey nói: “Người khác không nhất thiết phải sai để bạn đúng”. Khi bạn không đồng ý với điều người khác nói, đừng xen vào bằng câu: “Nhưng điều đó không đúng”.

Đừng cố phản đối, hãy chỉ thêm vào quan điểm và giải thiết của bạn. Ví dụ: “Tôi có nghe về việc bạn muốn tìm nhân viên kinh doanh để thực hiện chiến dịch này. Nếu chúng ta chọn được đúng người…thì chiến dịch sẽ như thế nào?”.

Chú ý ngôn ngữ cơ thể

Rất nhiều người đã chuyển tải thông điệp phi ngôn ngữ một cách vô thức mà không biết rằng, một cái nhún vai, đảo mắt hay xoay bút, tất cả các biểu cảm gương mặt và cơ thể đôi khi là thứ ngôn ngữ rõ ràng hơn cả lời nói.

Hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể. Nếu các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể của họ khác với điều họ nói ra, hãy đặt câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể nói: “Tôi nghe nói bạn tán thành quan điểm này, nhưng hình như bạn vẫn còn lo ngại, có đúng không? Chúng ta có nên nói chuyện với nhau không?”.

Thay đổi chiều hướng cuộc đối thoại

Đôi khi, bất chấp ý tốt hay thời gian bạn bỏ ra, sự việc vẫn không theo ý muốn. Bạn không thể buộc người khác phải làm theo ý mình.

Khi rơi vào tình cảnh đó, đừng lo sợ. Hãy hít một hơi thật sâu, để tâm trí thoát khỏi cuộc đối thoại và quan sát sự việc một cách khách quan.

Nếu bạn có vẻ đang đi vào cuộc chiến mà trong đó, bạn không còn nói về bản chất của xung đột nữa mà đấu khẩu xem ai đúng ai sai, thì hãy lùi lại và thử áp dụng một số câu dưới đây:

“Có thể bạn đúng, nhưng tôi muốn hiểu rõ hơn nữa”.

“Quan điểm của tôi hoàn toàn khác, nhưng rõ ràng bạn cho rằng điều này không công bằng, vậy ta khắc phục bằng cách nào?”

“Tôi không rõ điều này liên hệ gì với điều chúng ta đang nói tới. Bạn có thể nói giúp tôi không?”

“Tôi muốn nêu ý kiến về điều bạn nói và muốn biết suy nghĩ của bạn”.

“Đây có thể chỉ là quan điểm của tôi thôi, nhưng khi bạn nói… tôi cảm thấy…”.

“Tôi có thể làm gì để thuyết phục bạn cân nhắc các lựa chọn khác?”

Bạn không thể ép đối phương hiểu, tôn trọng hay thậm chí chỉ lắng nghe ý kiến của bạn. Nhưng việc sử dụng các phương pháp trên sẽ làm gia tăng cơ hội. Việc truyền tải thông điệp đồng thời lắng nghe đối phương là rất quan trọng nếu muốn đưa ra được giải pháp.

Khánh Hằng

Theo Trí thức trẻ/HBR