5 cách chăm sóc não để tăng khả năng thành công

Một trong những nơi bạn cần tập trung bồi bổ nhất chính là trí não. Thành công của bạn phụ thuộc chủ yếu vào cách não bạn vận hành - càng trơn tru, hiệu quả thì công việc càng thuận lợi.

Những cách sau đây sẽ giúp não bạn trở nên nhạy bén, tư duy chuẩn xác, hiệu quả, và sáng tạo hơn:

1. Đi đến những vùng đất mới

Nghiên cứu của nhà thần kinh học hành vi Jonah Lehrer về sự sáng tạo đã chỉ ra rằng, những nếp nhăn trong não sẽ được kích thích phát triển khi con người ở trong một không gian mới lạ.

Nhà thần kinh học Gregory Berns, tác giả của quyển sách Iconoclast: A Neuroscientist Reveals How to Think Diferently (tạm dịch: Bí quyết từ nhà thần kinh học để nghĩ khác đi) cũng đã nói rằng:

“Khi não bộ nhận được những kích thích mới lạ, nó sẽ thiết lập được những góc nhìn đa chiều khác nhau. Và việc đi đến những nơi mới lạ chính là con đường nhanh nhất để tiếp cận sự sáng tạo”.

Tiếp tục khẳng định ý kiến trên, Berns nói với Fast Company: “Những công cụ hỗ trợ tư duy sáng tạo hầu hết đều không hiệu quả, vì những ý tưởng đã được lập trình trước thay vì được tự nhiên sinh ra, sự độc đáo không còn nữa. Những ý tưởng, phát minh mới phải được sinh ra bởi những con người mới mẻ trong một môi trường mới mẻ, những trường hợp mà bộ não không dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra”.

Vì vậy, nếu muốn phát triển khả năng sáng tạo, bạn hãy tìm một nơi nào mới lạ, ra khỏi vùng an toàn của bản thân để kích thích trí tưởng tượng của não bộ.

2. Đừng luôn luôn tập trung

Trong quyển Imagine: How Creativity Works (tạm dịch: Cách sự sáng tạo vận hành), Lehrer giải thích về bản chất hình thành của sự sáng tạo và cách để đạt được nó.

Legrer cho rằng khi chúng ta ngừng việc tập trung cao độ (công việc của não trái, điều gây nên căng thẳng và giảm sự sáng tạo) và tạo điều kiện cho những ý tưởng mơ hồ, trừu tượng hình thành (công việc của não phải), chúng ta sẽ đến gần sự sáng tạo hơn.

Lehrar còn chỉ ra rằng các biện pháp thư giãn như “mơ giữa ban ngày” sẽ làm tăng hoạt động của não phải. Chẳng phải những ý tưởng đột phá thường xuất hiện trong những lúc ta không ngờ nhất hay sao?

3. Làm chủ hành động của mình

Trong buổi phỏng vấn với NPR, Lehrer đã nói rằng theo khảo sát thì khi nhân viên có phút giải lao ngắn giữa giờ làm việc, họ có xu hướng trở nên sáng tạo và năng nổ hơn, từ đó năng suất làm việc của họ cũng được nâng cao hơn.

“Họ không cần phải trực tiếp báo cáo với quản lý những việc họ làm, họ chỉ cần chia sẻ với đồng nghiệp xung quanh. Điều này giúp tạo nên một môi trường làm việc dựa trên sự tin tưởng”, Lehrer nói

4. Vui vẻ hơn

Nhà tâm lý học David Abramis đã chứng minh được rằng những người cảm thấy vui vẻ tại nơi làm việc là người hay có những ý tưởng sáng tạo mới mẻ, hay đưa ra những quyết định đúng đắn và hòa đồng với đồng nghiệp. Họ cũng ít khi xin nghỉ ốm hay đến làm muộn.

Theo một nghiên cứu khác của Adam Anderson tại đại học Toronto, để khai phá tiềm năng sáng tạo bên trong mỗi người, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống một cách thật vui vẻ.

Khi chúng ta tạo một môi trường làm việc vui vẻ thoải mái, nó sẽ mang lại những lợi ích sau:

• Niềm vui đánh tan mệt mỏi và buồn chán

• Niềm vui thoả mãn nhu cầu xã hội của con người

• Niềm vui giúp tăng khả năng sáng tạo và ý muốn giúp đỡ những người xung quanh

• Niềm vui làm giao tiếp trở nên dễ dàng hơn

• Niềm vui xóa đi mâu thuẫn và căng thẳng.

5. Ngưng làm nhiều việc cùng lúc

Bạn nghĩ cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc sẽ giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chính điều đó gây ảnh hưởng xấu đến não của bạn. Bạn phải chia sự tập trung của mình lên nhiều việc, khi đó chất lượng công việc của bạn sẽ giảm và thậm chí bạn còn mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành chúng.

Có rất nhiều thứ có thể làm ta bị phân tâm. Như khi đồng nghiệp hỏi ta chuyện gì đó hay có vấn đề quan trọng mà ta phải bỏ dở việc đang làm để giải quyết ngay lập tức. Nếu bạn đã gặp những trường hợp này thì hãy cẩn thận. Một nghiên cứu của McKinsey đã tìm ra rằng những sự phân tâm đó ảnh hưởng rất lớn đến sự tập trung của chúng ta.

“Những nhân viên tài năng đã phải bỏ ra khoảng 28% thời gian làm việc của họ chỉ để kiểm tra email”, theo McKinsey.

Một nghiên cứu khác của đại học California đã chỉ ra rằng, cứ mỗi 3 phút nhân viên sẽ bị sao nhãng một lần, và mỗi lần như vậy cần khoảng 23 phút để có thể quay lại làm việc.

Chính vì vậy, chúng ta cần rèn luyện kỹ năng tập trung cao độ để làm việc hiệu quả hơn. Bí quyết là phân công việc thành từng giai đoạn nhỏ để thực hiện từng phần một. Những người thành công là người biết hướng sự tập trung của họ vào một việc nhất định, hoàn thành nó, rồi mới chuyển sang việc tiếp theo.

Theo Hoàng Anh

Doanh nhân Sài Gòn