5 điều cần lưu ý khi nhận dự án freelance

Nắm rõ yêu cầu công việc

Khi tuyển dụng nhân sự chính thức hay freelancer, nhà tuyển dụng đều sẽ đưa ra bản mô tả công việc cụ thể và những yêu cầu kèm theo. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được tất tần tật yêu cầu công việc vì nhiều nhà tuyển dụng chỉ liệt kê những điều chính. Nếu bạn cảm thấy yêu cầu chưa rõ ràng, bạn nên hỏi lại phía tuyển dụng để có thể nắm rõ được nội dung công việc sẽ đảm nhận nếu như hợp tác cùng họ. Bạn nên cẩn thận với nhiều thông tin đăng tuyển một kiểu nhưng khi giao việc lại đòi hỏi quá nhiều. Hãy hỏi thật rõ vấn đề này khi thương lượng và đưa ra điều khoản đề phòng việc bị yêu cầu nhiều hơn so với khi đàm phán.

Định giá công việc

Nhiều người nhận việc làm tự do với suy nghĩ đơn giản là có thêm một nguồn thu nhập nhỏ bên ngoài. Nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn freelance như một công việc chính thức để thử thách bản thân. Dù bạn ở trường hợp nào đi nữa, thì điều đầu tiên bạn cần làm là định giá công việc mình sẽ làm, giá trị mình sẽ mang đến cho khách hàng. Đừng bao giờ vì nóng vội mà đánh giá thấp giá trị của mình và lựa chọn một công việc có thu nhập không xứng đáng. Ít nhất, trước khi nhận việc, hãy lướt một vòng các trang tìm việc, các cộng đồng việc làm 24h để tham khảo mức lương trung bình của lĩnh vực bạn hoạt động. Sau đó, quay trở lại đọc rõ yêu cầu công việc và xem liệu nó có tương xứng với mức lương họ trả cho bạn không. Một khi bạn thể hiện được giá trị của mình khiến khách hàng lựa chọn, bạn có quyền thương thảo về mức thù lao nhận được.

Hợp đồng dịch vụ và các điều khoản

Với các bạn freelancer, hợp đồng dịch vụ chính là văn bản để ràng buộc giữa người thuê và người được thuê. Do vậy, đừng vội nhận làm việc nếu như không có hợp đồng. Thực tế, rất nhiều bạn trẻ thiếu kinh nghiệm, vì nóng lòng muốn có thêm công việc bên ngoài mà nhận việc và làm việc thiếu hợp đồng. Đến khi sản phẩm đưa ra không hợp ý người thuê, họ thường lấy lý do đó để hạ mức thù lao, thậm chí đưa ra muôn vàn lý do để không phải chi trả. Đến đây, bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài việc "bóc phốt" nhà tuyển dụng trên mạng xã hội và coi đây là bài học để đời khi làm việc tự do.

Ít nhất, hãy đòi hỏi một bản hợp đồng với những điều khoản phù hợp trước khi bắt tay vào việc. Với những dự án ngắn hạn, nếu có thể bạn nên đề nghị tạm ứng trước một phần thù lao, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành và bàn giao công việc. Đây là những kinh nghiệm quý giá để bạn tự cứu mình và tránh khỏi những tranh chấp không đáng có khi là freelancer.

Thời gian phân bổ cho công việc

Vấn đề quan trọng không kém chính là thời gian bạn dành cho công việc freelance này. Nhiều bạn trẻ nghĩ việc trở thành một freelancer có vẻ rất dễ dàng và được tự do, thoải mái. Nhưng sự thật đây không phải là công việc dễ dàng với những người không có đầu óc tổ chức và quản lý tốt bản thân.

Cho dù bạn làm freelancer như một công việc chính thức, hay chỉ là công việc tay trái thì bạn vẫn cần có trách nhiệm với công việc mình làm. Hãy dự tính thời gian cần thiết để hoàn thành từng phần việc, hoặc lên kế hoạch cụ thể về thời gian tương ứng với công việc, như vậy bạn sẽ biết khi nào cần bắt đầu để có thể hoàn thành kịp tiến độ. Nếu bạn không thể sắp xếp được, khiến công việc kéo dài đến hôm sau, hoặc sau nữa thì năng suất sẽ giảm sút, áp lực về thời hạn và KPI sẽ khiến bạn căng thẳng và mất đi động lực làm việc.

Chọn lọc công việc tìm được

Là một freelancer, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp với độ khó khác nhau để thử thách bản thân. Vậy nên, việc lựa chọn công việc để làm là một điều thực sự nan giải. Trước tiên, để lựa chọn được công việc phù hợp, bạn cần cân nhắc đến các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành và hiệu quả đạt được. Đừng thỏa hiệp và chấp nhận những công việc không mang lại giá trị cho bản thân, nhưng cũng đừng ham những công việc đòi hỏi quá sức dù thu nhập hấp dẫn. Hãy dựa vào mục tiêu nghề nghiệp và định hướng tương lai của chính mình để nhận những công việc có độ thử thách phù hợp, ôm đồm vừa phải để có thời gian cho những hoạt động bên ngoài khác. Như vậy, bạn sẽ không lãng phí thời gian cho những việc vô ích mà vẫn có thể vừa có thêm thu nhập, vừa cải thiện những kỹ năng nghề nghiệp cho mình.