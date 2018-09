5 lý do khách hàng lựa chọn The Mansions – Dự án ParkCity Hanoi

The Mansions là khu biệt thự, nhà vườn nằm trong dự án ParkCity Hanoi được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế và đẳng cấp hài hòa giữa kiến trúc xây dựng và cảnh quan thiên nhiên xanh mát mang đến cuộc sống hoàn hảo cho gia chủ.

Chủ đầu tư giàu kinh nghiệm bất động sản

ParkCity là tập đoàn đầu tư và phát triển trong lĩnh vực bất động sản nổi tiếng tại Malaysia được thành lập từ năm 1990. Với các dự án Desa ParkCity tại Kuala Lumpur (rộng 191 ha) và Marina ParkCity tổ hợp nhà ở nghỉ dưỡng ven biển ở Miri, Malaysia.

Đến nay, ParkCity đã đạt được nhiều giải thưởng và khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế. Trải qua nhiều năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam dự án đến nay đã hoàn thiện nhiều hạng mục nhà ở: tiểu khu Nadyne Gardens, Evelyne Gardens và khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi đã tạo nên cơn sốt bất động sản khu vực phía Tây Nam Hà Nội và giành được nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.

Ý tưởng thiết kế mang đến cuộc sống tiện nghi

Với phương châm đem đến không gian sống hoàn hảo cho khách hàng, các căn nhà tại The Mansions đều có thiết kế hiện đại, đường nét tinh tế mang lại sự sang trọng cho gia chủ. Các ô cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên và cảnh quan bên ngoài được thiết kế công phu đem lại không gian thân thiện ngập tràn màu xanh. Thiết kế thông tầng mang nguồn ánh sáng tự nhiên đến cho cả ngôi nhà của gia chủ.

Nắm bắt được xu thế bất động sản trong thời đại mới và dành nhiều tâm sức cho việc nghiên cứu nhu cầu của khách hàng Việt Nam, Chủ đầu tư đã cho lắp đặt thang máy trong mỗi căn nhà 3 tầng và 4 tầng tại tiểu khu The Mansions giúp việc di chuyển thuận tiện hơn cho gia đình có người lớn tuổi.

Thiết kế thông tầng khiến cho gia chủ tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.

Tiện ích nội khu riêng biệt

Cư dân tại The Mansions còn có đặc quyền sở hữu riêng biệt một khu tiện ích giải trí, thể thao theo tiêu chuẩn resort gồm bể bơi, Gym, Yoga, Xông hơi, vườn nướng BBQ, mê cung Xanh, sân chơi trẻ em… sẽ đem đến trải nghiệm cuộc sống thú vị cho khách hàng.

Nâng tầm sắc xanh

Tại ParkCity Hanoi tất cả hệ thống công viên dạng tuyến bao bọc quanh các căn nhà được Chủ đầu tư nâng lên một tầm cao mới tạo điều kiện cho cư dân hòa mình với thiên nhiên một cách tự nhiên nhất. Chính vì vậy, một khu vườn theo xu hướng resort sẽ có khu vực dành riêng cho những bữa ăn ngoài trời trong một không gian thân thiện, tràn ngập sắc xanh tận hưởng không khí trong lành sau một ngày làm việc.

ParkCity Hanoi – Không gian sống xanh, cộng đồng thịnh vượng.

Hệ thống An ninh chuyên nghiệp 24/7

Tại ParkCity Hanoi Hệ thống kiểm soát an ninh tích hợp bao gồm: Hệ thống kiểm soát ngoài trời bằng Barie, kiểm soát phương tiện bằng thẻ từ, hệ thống camera giám sát ghi hình ảnh mọi hoạt động trong khu vực như tường bao, lối ra vào… nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho từng nội khu. Đội ngũ nhân viên an ninh được đào tạo bài bản, có kỹ năng xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp mang lại sự an tâm và hài long cho khách hàng.

Hiện tại 90% căn nhà đã có chủ sau giai đoạn đầu mở bán phân khu The Mansions, chứng tỏ sức hút của ParkCity Hanoi đối với khách hàng là rất lớn.

Mới đây Chủ đầu tư tiếp tục mở bán giai đoạn 2 của The Mansions ngay trong trong tháng 10/2018 với chính sách thanh toán 30% đến khi nhận nhà và chương trình rút thăm may mắn “Mua nhà đẹp , Trúng xe Mercedes”.