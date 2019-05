5 lý do nên đầu tư tại Best Western Premier Sapphire Ha Long

Hòn Gai đang trên đà phát triển mạnh mẽ



Giữa tháng 5/2019, cùng với một loạt thông tin về các công trình sẽ được triển khai tại Hòn Gai thời gian tới, bất động sản khu vực này tiếp tục tăng nhiệt. Cụ thể, TP Hạ Long sẽ mở rộng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, nâng từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020. Ngoài 6 làn đường dành cho xe, đây sẽ là tuyến đường đầu tiên có đường dành riêng cho người dân đi bộ, đi xe đạp thể thao được lát bằng gỗ.

Sở hữu cảnh quan biển và đồi núi tuyệt đẹp, Hòn Gai vừa là nơi lý tưởng để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của Hạ Long, vừa là điểm du lịch với những danh thắng kỳ thú, mang đậm dấu ấn của địa phương như: Bảo tàng Quảng Ninh, chợ Hạ Long, những khu du lịch tâm linh nổi tiếng như Nhà thờ Hòn Gai, Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, khu di tích Văn hoá Núi Bài Thơ, chùa Long Tiên… Tuy nhiên, do phát triển từ khá sớm, quỹ đất ven biển hạn chế, hiện nay khu căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long của DOJILAND là dự án hiếm hoi nằm bên vịnh biển của khu vực này.

Thiếu vắng căn hộ nghỉ dưỡng

Với tốc độ phát triển du lịch như hiện tại, Hạ Long được dự đoán sẽ thiếu nguồn cung căn hộ cao cấp trong 2-3 năm tới. Theo thống kê, dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/05 vừa qua và các dịp cuối tuần gần đây, tình trạng "cháy phòng" tiếp tục diễn ra tại thành phố du lịch Hạ Long. Các khách sạn 3 – 5 sao đều ngừng nhận đặt phòng từ rất sớm.

Trong bối cảnh đó, căn hộ nghỉ dưỡng sẽ là sự bổ sung thiết yếu vì tối ưu được quỹ đất và cung ứng số lượng phòng đáng kể. Loại hình này cũng phù hợp với nhu cầu lưu trú của phần đông du khách, dễ dàng khai thác trên các nền tảng như Booking, Agoda, Airbnb... Dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2021, Best Western Premier Sapphire Ha Long hứa hẹn sẽ là một điểm sáng mới trên thị trường lưu trú Hạ Long, nơi du khách tận hưởng những kỳ nghỉ cao cấp trọn vẹn.

Chia sẻ lợi nhuận 90/10, hấp dẫn trên thị trường

Kể từ khi ra mắt cuối năm 2018, các căn hộ Best Western Premier Sapphire Ha Long luôn là lựa chọn được các nhà đầu tư săn đón nhờ vị trí đắc địa, tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh kỳ quan và các cam kết hấp dẫn từ Chủ đầu tư DOJILAND. Tháng 4-5/2019 cũng được coi là giai đoạn cao điểm, khi DOJILAND công bố chính sách chia sẻ lợi nhuận mới, phân chia lợi nhuận vận hành cho khách hàng lên tới 90%, mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Cũng trong tháng này, Chủ đầu tư tiếp tục chương trình hỗ trợ lãi suất vay 0%, kéo dài đến năm 2021 cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ và chính sách dành tặng khách hàng 15 đêm nghỉ/năm. Bên cạnh đó, khách hàng mua giai đoạn này còn được tặng ngay kim cương DOJI trị giá 50 triệu đồng.

Cơ hội đầu tư lâu dài, chắc chắn

Theo thống kê, tính riêng 2 tháng đầu năm 2019, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt trên 2,7 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó động lực chủ yếu đến từ Hạ Long. Khảo sát sơ bộ cũng cho thấy, Hạ Long vẫn được đánh giá là điểm đến "dễ đi" của du khách Quốc tế do giá dịch vụ thấp hơn so với mặt bằng chung khu vực.

Mặt khác, về đầu tư, nếu mặt bằng chung khu vực, căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao có giá bán trung bình từ 500.000 đến 2-3 triệu USD thì tại Hạ Long, mức giá vẫn thấp hơn hẳn. Điển hình như dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long, nhà đầu tư chỉ cần từ dưới 2 tỷ đã sở hữu được căn hộ view vịnh (hoặc view thành phố), được vận hành bởi thương hiệu quốc tế cao cấp. Biên lợi nhuận khi căn hộ đi vào vận hành cũng hứa hẹn sẽ ở mức cao so với khu vực, vì du khách nước ngoài chọn đến Hạ Long ngày càng nhiều và họ sẵn sàng chi trả xứng đáng với chất lượng dịch vụ.

Tiềm năng sinh lời vượt trội

Tọa lạc trên cung đường bao biển Bến Đoan, tại vị trí kết nối giao thông tiện lợi giữa hai bờ Hòn Gai – Bãi Cháy, Best Western Premier Sapphire Ha Long sở hữu tiềm năng vượt trội để khai thác dịch vụ lưu trú. Địa thế đắt giá đem lại cho các căn hộ nơi đây tầm view tuyệt đẹp, bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh kỳ quan.

Hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một dự án nghỉ dưỡng chuẩn Quốc tế, Best Western Premier Sapphire Ha Long đang là ngôi sao sáng của Hòn Gai.

Bên cạnh tầm view đẹp và dịch vụ chuẩn Quốc tế, Best Western Premier Sapphire Ha Long còn mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng A với hệ thống 14 tiện ích trong nhà ; 36 tiện ích ngoài trời (gồm bể bơi, vườn nhiệt đới, đồi tự nhiên, hồ cảnh quan, khu thể thao, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em…); hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp như TTTM Vincom, sân golf chuẩn quốc tế, khu vui chơi giải trí Sun World...

Vào bất cứ mùa nào trong năm, khách lưu trú cũng có thể tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ và trọn vẹn tại Best Western Premier Sapphire Ha Long. Cùng với ưu điểm về vị trí, đây được coi là lựa chọn nghỉ dưỡng lý tưởng bên bờ Hòn Gai.

Hiện dự án đang bước vào giai đoạn bán hàng cuối cùng và dự kiến bàn giao vào quý III/2020.

