5 sự thật thú vị về tòa lâu đài xanh tuyệt đẹp ở Malaysia trong "Con nhà siêu giàu châu Á": Điểm du lịch sáng giá mới sau sức hút của bộ phim đình đám

Tòa lâu đài Cheong Fatt Tze hay còn được gọi là Blue Mansion (Tòa lâu đài xanh) nằm ở thành phố cổ Penang, Malaysia được lấy làm bối cảnh cho những thước phim đáng nhớ của bộ phim ăn khách Con nhà siêu giàu châu Á.



Sau khi bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á được công chiếu, tòa lâu đài Cheong Fatt Tze trở thành một địa điểm du lịch sáng giá, thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả trên thế giới. Tại đây đã đóng một trong những cảnh quay quan trọng nhất của bộ phim: đó là cuộc đấu mạt chược mang tính quyết định giữa Eleanor Young (do Dương Tử Quỳnh thủ vai) và Rachel Chu (do Constance Wu thủ vai) - một trong những cảnh gay cấn và căng thẳng nhất trong bộ phim.



Bạn có thể đặt trước toàn bộ tòa lâu đài để tận hưởng cuộc sống xa xỉ như trong bộ phim với tối thiểu 50.000 ringgit Malaysia (12.048 USD) một đêm. Cụ thể, bạn có thể nhận được những món quà chào đón xa hoa, thưởng thức ly sâm banh, nhâm nhi tách trà chiều Nyonya, bữa tối, thưởng thức buổi biểu diễn đàn Guzheng (đàn cổ tranh) và tất nhiên là một buổi mạt chược nữa.

Nhưng trước khi quyết định dành một số tiền không hề nhỏ cho một đêm đây là một số điều thú vị bạn nên biết về tòa lâu đài xa hoa này:

1. Lâu đài Cheong Fatt Tze, nằm ở Georgetown của Penang, thực sự là một boutique hotel (loại khách sạn dạng nhỏ, dưới 100 phòng và trên 10 phòng, có phong cách trang trí nổi bật, trẻ trung và đậm chất nghệ thuật). Đây là một loại hình bất động sản nghỉ dưỡng mới đang được ưa chuộng bởi du khách trên toàn thế giới.

2. Địa điểm du lịch tại Penang này được xây dựng từ thế kỷ 18 và đặt theo tên một thương gia giàu có người Trung Quốc là Cheong Fatt Tze (1840-1916). Trước khi mở rộng công việc kinh doanh của mình sang Penang, ông từng là người gánh nước thuê và trông coi cửa hàng ở Jakarta.



Cheong sinh ra ở Quảng Đông, từng là tổng lãnh sự quán tại Singapore và là cố vấn kinh tế cho Hoàng thái hậu. Ông đã sử dụng dinh thự của mình làm văn phòng làm việc cũng như ngôi nhà để chung sống với người vợ thứ 7 (ông có 8 người vợ).

3. Các biệt thự đã được xây dựng theo lời khuyên từ các bậc thầy phong thủy hàng đầu của Trung Quốc. Nó được trang trí bằng các vật liệu tượng trưng cho Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Cho đến ngày nay, các bậc thầy phong thủy vẫn tranh luận về những ý nghĩa trong thiết kế kỳ dị của tòa nhà, chẳng hạn như nó không thẳng hàng mà nằm bên trên Leith Street.

4. Màu xanh cực kỳ nổi bật của lâu đài được tạo từ hỗn hợp của vôi và chất nhuộm màu xanh tự nhiên từ cây chàm. Việc quét vôi rất hiệu quả ở vùng nhiệt đới vì nó có khả năng hấp thụ độ ẩm và giữ cho ngôi nhà mát mẻ. Màu xanh rất phổ biến trong thời kỳ thuộc địa và thuốc nhuộm được người Anh nhập từ Ấn Độ sang Penang.

5. Tòa biệt thự này thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình du lịch và phim tài liệu trên màn ảnh nhỏ cũng như phim điện ảnh. Bên cạnh bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á, những tín đồ phim ảnh có thể nhận thấy sự xuất hiện của nó trong những bộ phim như bộ phim Đông Dương của Pháp đoạt giải Oscar năm 1993 với diễn viên Catherine Deneuve, The Red Kebaya, Road to Dawn, 3rd Generation và The Blue Mansion.