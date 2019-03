6 chiếc đồng hồ ấn tượng tại Oscar 2019: Từ những thương hiệu đình đám với cái giá "cắt cổ"

Oscar là giải thưởng danh giá của Viện hàn lâm dành cho những bộ phim tuyệt vời nhất trong năm qua. Và để kỷ niệm cho khoảnh khắc một lần trong đời, chẳng cớ gì lại không diện lên những bộ đồ nổi bật nhất. Điểm nhấn trong trang phục của các diễn viên nam chính là món phụ kiện quen thuộc: đồng hồ.



Dưới đây là những chiếc đồng hồ độc nhất đã hiện diện trên cổ tay những người đàn ông hàng đầu Hollywood trong đêm tiệc Oscar - Lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới: nh

1. Michael B.Jordan với một chiếc Piager Polo Tourbillon

Đại sứ thương hiệu của Piaget Michael B. Jordan là một trong số ít những người đàn ông luôn rất thoải mái trên thảm đỏ. Đồng hành cùng mình, nam diễn viên đã chọn một chiếc Piaget Polo Tourbillon bằng vàng trắng 18 cara với 113 viên kim cương rực rỡ (khoảng 1.03 carat), 566 viên kim cương trắng (khoảng 4.78 carat) và một viên kim cương tròn lớn (khoảng 0.08 carat). Giá trị của chiếc đồng hồ này được giữ kín.

2. Henry Gold với chiếc đồng hồ IWC Portugieser Automatic

Nam diễn viên mới nổi qua bộ phim Crazy Rich Asians, Henry Gold xuất hiện với bộ tuxedo bằng vải nhung cao cấp của Ralph Lauren Purple Label với chiếc đồng hồ đeo tay màu đen đơn giản từ thương hiệu IWC Portugieser Automatic (12.700 USD). Chiếc đồng hồ này có đèn báo dự trữ năng lượng trong 7 ngày với màn hình hiển thị ngày, hệ thống tự lên dây Pellaton và cỗ máy bằng vàng 18 carat có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ sau.

Đáng nói là chiếc đồng hồ này cũng được diện bởi Paul Rudd nhưng với phiên bản màu xanh biển.

3. Chris Evan với chiếc đồng hồ IWC Portugieser Chronograph

Để nổi bật hơn bộ vest nhung màu ngọc lam của mình, Chris Evan đã chọn một chiếc đồng hồ mặt số IWC Portugieser Chronograph với các mặt phụ được xếp theo chiều dọc. Chiếc đồng hồ có vỏ ngoài bằng vàng 5N 18carat và dự trữ năng lượng lên tới 44 giờ.

Evan hẳn rất biết cách phối đồ bởi để có thể nổi bật được trên bộ đồ màu ngọc lam thì chỉ có phụ kiện màu vàng hoặc bạc. Được biết giá của chiếc đồng hồ vào khoảng 16.600 USD.

4. Jimmy Chin với chiếc đồng hồ Panerai Luminor 1950 GMT

Chiếc đồng hồ có vẻ ngoài khá “bình dị” này thực chất lại rất phù hợp với hình tượng và ý nghĩa bộ phim mà Jimmy Chin đạo diễn. Tối qua, Jimmy Chin cùng với vợ và đồng đạo diễn Elizabeth Chai Vasarhelyi, đã mang về giải Oscar cho Free Solo. Đây là bộ phim tài liệu về nhà leo núi tự do Alex Honnold khi anh trở thành người đầu tiên tự do leo lên Bức tường El Capitan cao 3.000ft của Yosemite. Không có dây thừng hoặc thiết bị an toàn, anh đã hoàn thành chiếc công vĩ đại nhất trong lịch sử leo núi.

Jimmy Chin đã ở đó, đồng hành cùng Honnold để chinh phục ngọn núi đó. Và đồng thời, chính Chin cũng là một nhà leo núi tài ba. Đến với Oscar, anh chọn chiếc đồng hồ không thể phù hợp hơn là Panerai Luminor 1950 GMT(8.700 USD), cho phép thấy được 2 múi giờ khác nhau mà còn có thiết bị chống sốc incabloc. Trong trường hợp xấu khi Chin gặp bất trắc trong quá trình quay phim thì chiếc đồng hồ của anh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

5. Nicholas Hoult và Spike Lee với đồng hồ Jaeger-LeCoulte Reverso

Lại một chiếc đồng hồ được diện đến 2 lần bởi hai nam diễn viên Nicholas Hoult và nhà sản xuất đình đám Spike Lee. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng chọn chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Jaeger-LerCoulte Reverso, chỉ có màu sắc là khác nhau.

Nếu nhà sản xuất Spike Lee chọn phiên bản bằng thép không gỉ đơn giản Reverso Classic Large Duoface Small Seconds có giá 8.700 USD để cân đối lại với bộ đồ màu tím rực rỡ, đôi Air Jordans mạ vàng thì nam diễn viên của bộ phim “The Favorite” lại chọn chiếc đồng hồ vỏ ngoài vàng hồng có giá đến 20.100 USD. Anh diện một bộ tuxedo đen của Dior với thiết kế độc đáo, có một chiếc khăn choàng quấn từ một vạt áo quanh lưng và thắt lưng rồi buông rủ ở một bên chân.

6. Ryan Seacrest với chiếc đồng hồ Rolex Daytona Ref. 6263

Là một người “chơi” đồng hồ nổi tiếng, không lạ khi Ryan Seacrest có một BST khổng lồ những chiếc đồng hồ đắt đỏ và độc đáo bậc nhất. Đặc biệt nhất trong số đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Daytona Ref. 6263 từng được trả giá 225.000 USD trong một phiên đấu giá Phillips.

Chiếc đồng hồ bằng vàng ròng này được sản xuất giới hạn 100 chiếc/năm, cho thấy sự quý giá tột đỉnh của nó. Quả thật, sự xuất hiện của chiếc đồng hồ Rolex này áp đảo cả bộ cánh in hoa cà tím sang trọng của nhà sản xuất. trên thảm đỏ Oscar