6 cuốn sách nhất định phải đọc nếu bạn muốn đầu tư vào bitcoin và các loại tiền số

Nếu những thông tin về bitcoin hàng ngày luôn thu hút sự chú ý của bạn, chắc hẳn bạn sẽ không cho phép bản thân đứng ngoài “cuộc chiến” này.

Trong năm vừa qua, các loại tiền số như bitcoin, ethereum và litecoin đều tăng giá một cách chóng mặt, đặc biệt trong tháng cuối năm bitcoin đạt mức giá đỉnh 19.000$ trên sàn Coinbase. Tuy nhiên, ngay sau đó đồng tiền này lại sụt giảm tới 11% sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố thông tin muốn đóng cửa sàn giao dịch tiền số. Kết quả là giá trị đồng bitcoin chỉ còn 14.000$ trên sàn Coinbase vào sáng 28/12.

Vì vậy, trước khi quyết định có nên đầu tư vào đồng tiền số này hay không, bạn nên cân nhắc thật cẩn thận. Theo chuyên gia đầu tư đồng thời là ngôi sao của “Shark Tank" Kevin O'Leary, bạn cần phải thực hiện một vài nghiên cứu.

“Bạn đừng bao giờ đầu tư vào những thứ mà mình không nắm rõ”, Kevin O'Leary chia sẻ trên CNBC.

Theo đó, dưới đây là 6 cuốn sách giúp bạn tìm hiểu về bitcoin trước khi bắt đầu “canh bạc” may rủi này.

1. "Digital Gold" - Nathaniel Popper

Nathaniel Popper là một phóng viên mục Tài chính và Công nghệ của tờ The New York Times. Ông đã ghi chép lại toàn bộ thông tin về những thợ đào bitcoin đầu tiên trong cuốn sách xuất bản năm 2015 bao gồm câu chuyện về những “tay chơi sừng sỏ” như anh em nhà Winklevoss, Cameron và Tyler – những người đã trở thành tỷ phú bitcoin đầu tiên trên thế giới sau khi trị giá giao dịch của đồng tiền số này đạt 10.000$ vào tháng 11 vừa qua. Bên cạnh đó là câu chuyện về “cha đẻ” bí ẩn của bitcoin - Satoshi Nakamoto.

“Bitcoin có thể chỉ là một sản phẩm của khoa học máy tính, nhưng nó lại mang một câu chuyện rất nhân văn... Đó là câu chuyện hấp dẫn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống thực tế đôi khi còn lạ lùng hơn cả tiểu thuyết”, Giáo sư Larry Summers – Cựu Bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ nhận xét về cuốn sách.

2. "Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond" - Chris Burniske và Jack Tatar

Chris Burniske – đối tác kinh doanh của Quỹ đầu tư mạo hiểm Placeholder Capital đã “bắt tay” cùng với Jack Tatar – một tác giả sách nổi tiếng về tài chính cá nhân, xuất bản cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách đầu tư vào bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Cuốn sách xuất bản năm 2017 của họ đề cập đến cách để định giá các loại tiền số, thời điểm thích hợp để đầu tư, và những lời khuyên để đối phó với mọi tình huống phát sinh.

“Hữu ích và thực tế, đây là cuốn sách nhất định phải đọc dành cho những người đam mê tiền số và cả những nhà đầu tư vốn trên thị trường”, Arthur Laffer - thành viên Ban Cố vấn Chính sách Kinh tế dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nói về cuốn sách.

3. "Blockchain Revolution" (Tạm dịch: Cách mạng blockchain) - Don Tapscott và Alex Tapscott

Bitcoin sử dụng công nghệ blockchain – một sản phẩm của thời đại kỹ thuật số. Don Tapscott và Alex Tapscott – hai chuyên gia blockchain đã dự đoán công nghệ này sẽ có tác động đến hệ thống toàn cầu trong cuốn sách xuất bản năm 2016 của họ. Hai cha con này đã đồng sáng lập nên Quỹ Blockchain Research Institute với sự hỗ trợ của những tập đoàn lớn như Microsoft, IBM, FedEx và PepsiCo. Don Tapscott còn được tạp chí Forbes vinh danh là nhà tư tưởng kinh tế có tầm ảnh hưởng thứ 2 thế giới năm 2017.

“Tapscotts đã viết cuốn sách, theo đúng nghĩa đen của nó, về cách làm thế nào để sống sót và phát triển trong làn sóng tiếp theo của sự gián đoạn công nghệ. Đây có thể trở thành một trong những cuốn sách mang tính biểu tượng của thời đại chúng ta”, Giáo sư Harvard Clayton Christensen nhận định về cuốn sách.

4. "The Age of Cryptocurrency" (Tạm dịch: Kỷ nguyên tiền số) - Paul Vigna và Michael J. Casey

Trong cuốn sách xuất bản năm 2015, hai phóng viên của tờ Wall Street Journal Paul Vigna và Michael J. Casey đã giải thích cách mà thế giới vận hành dựa trên tiền số sẽ khác hoàn toàn so với hệ thống hữu hình hiện nay: tiền mặt, nhà băng, séc, thẻ vàng, và thẻ tín dụng...

Chẳng hạn, chương mở đầu cuốn sách nói về một người phụ nữ ở Afganistan không có tài khoản ngân hàng nhưng lại dễ dàng lấy tiền thông qua tiền số cho thấy những tác động kỳ diệu mà công nghệ mang lại. “Đây là cuốn sách toàn diện và rất đáng đọc”, một bài báo trên New York Times nhận định về cuốn sách.

5. "American Kingpin" - Nick Bilton

Cuốn sách kể lại câu chuyện về Ross Ulbricht – cha đẻ của Con đường Tơ Lụa – người đã biến một website chợ đen thành một sàn giao dịch trị giá 1,2 tỷ USD cho các sản phẩm bất hợp pháp như ma tuý, và súng.

"American Kingpin" được bình chọn một trong 100 cuốn sách hay nhất năm 2017 trên Amazon, cuốn sách hay nhất của Apple năm 2017 và cuốn sách bán chạy của New York Times. Đây cũng là cuốn sách mà không một nhà đầu tư tiền số nào có thể bỏ qua.

6. "The Internet of Money" - Andreas Antonopoulos

Đối với những độc giả muốn khám phá nhiều hơn về lý thuyết tiền số, "Internet of Money" là tập hợp các cuộc nói chuyện của chuyên gia công nghệ Andreas Antonopoulos giải thích bức tranh lớn vì sao thế giới có sự chuyển dịch sang các loại tiền số.

Andreas Antonopoulos cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy số 1 về đề tài kinh tế trên Amazon: "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain," đem đến cho người dùng cái nhìn toàn diện về cách mà blockchain và các đồng tiền số hoạt động ra sao.