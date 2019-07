6 tháng đầu năm 2019, Netland (NRC) thực hiện được 34% chỉ tiêu LNST với 38 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với doanh thu gần 135 tỷ đồng, tăng 183% so cùng kỳ. Theo thuyết minh, doanh thu trong kỳ này đến từ doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác.



Về chi phí, trong kỳ chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 260 triệu lên hơn 1 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng gấp đôi lên hơn 10 tỷ đồng…

Trừ các chi phí và thuế, NRC báo lãi ròng trong kỳ gần 27 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2018.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NRC mang về doanh thu hơn 165 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ, lãi ròng hơn 38 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. So với kế hoạch 350 tỷ doanh thu và 110 tỷ LNST, đến nay NRC lần lượt thực hiện được 47% và 34% chỉ tiêu cả năm 2019.