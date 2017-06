6 tháng đầu năm, giao dịch và giá bất động sản Hà Nội tiếp tục tăng

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản ( Bộ Xây dựng) cho biết theo số liệu báo cáo của một số sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội, chỉ tính riêng trong tháng 6/2017 thị trường này có 1.300 giao dịch thành công. Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm 2017 có khoảng 6.700 giao dịch thành công.

Phần lớn các giao dịch thành công đều tập trung tại phân khúc căn hộ trung và cao cấp. Các dự án có số lượng giao dịch tăng và giá tăng trong thời gian gần đây đều nằm tại các khu vực được hưởng lợi thế từ hạ tầng của các dự án mở rộng đường đã và sắp hoàn thành như dự án mở rộng đường vành đai 2, dự án đường Nguyễn Xiển - Xa La, đường Lê Đức Thọ - khu đô thị Xuân Phương...

Tính đến ngày 20/6/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 5.429 tỷ đồng, so với Quý I/2013 giảm 11.631 tỷ đồng, giảm 68,18%; so với tháng 12/2015 giảm 1.317 tỷ đồng, giảm 19,52%; so với tháng 12/2016, giảm 161 tỷ đồng, giảm 2,88%; so với thời điểm 20/5/2017 giảm 21 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc lĩnh vực bất động sản, nhìn chung trong tháng 6/2017 và 6 tháng đầu năm 2017, giá bất động sản tại Hà Nội không có nhiều biến động.

Giá nhà ở trong khu vực nội đô tại một số dự án căn hộ trung cao cấp, vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, tiến độ thi công tốt, chủ đầu tư uy tín, có chính sách bán hàng và khuyến mại hấp dẫn thì giá bán có tăng nhẹ từ 3% - 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ