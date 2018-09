7 lý do gây nên tình trạng chảy nước mắt không thể tự kiềm chế

Đôi mắt là cơ quan cực kỳ nhạy cảm của cơ thể con người và ngay cả một vấn đề nhỏ có thể gây ra rất nhiều khó chịu và đau đớn. Bạn có thể chảy nước mắt khi xúc động, tổn thương, đau lòng... điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng thật không may, có rất nhiều lý do khiến đôi mắt bạn có thể tự nhiên bị chảy nước dù không vì lý do nào hết.