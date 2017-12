70 - 80% ca mắc ung thư gan xuất phát từ nguyên nhân này, hãy phòng tránh ngay từ hôm nay

Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà mọi loại dịch bệnh đều có thể phát sinh và tấn công con người bất ngờ. Nếu không chủ động phòng ngừa và đối phó sớm thì rất dễ dẫn đến bị động, làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tuổi thọ.

Bệnh ung thư gan hiện đang phát triển ở mức độ cao và ngày càng trẻ hóa, tử lệ tử vong có thể khiến chúng ta tái mặt khi nghe đến.

Nhóm người bị viêm gan nếu không được khống chế bệnh hiệu quả, sẽ dần dần chuyển hóa thành xơ gan , sau đó sẽ biến chuyển nặng hơn thành ung thư gan.

Trong 10 người bị ung thư gan, có ít nhất 7 người bị viêm gan B

Theo bác sĩ Chương, tại Trung Quốc, trong số những người đã được chẩn đoán mắc ung thư gan, có tới khoảng 70-80% người từng có tiền sử mắc bệnh viêm gan B, khoảng 15-25% người viêm gan C. Bác sĩ Chương khẳng định, người có viêm gan B và C rất dễ bị tiến triển thành ung thư gan, trong đó viêm gan C có thể dễ dàng chuyển thành ung thư gan.

Theo nghiên cứu thống kê cho thấy, quá trình hay chu kỳ phát triển từ viêm gan sang ung thư gan thường là khoảng từ 15-25 năm. Tuy nhiên, tùy từng người có thể trạng và các yếu tố sức khỏe khác nhau sẽ có thời gian tiến triển bệnh dài ngắn khác nhau. Nhưng thông thường sẽ phát bệnh trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Thậm chí, điều đáng sợ nhất là bệnh gan nổi tiếng là hình thành và phát triển trong "im lặng". Đặc biệt là vị trí của gan cũng được xem là rất "kín đáo", hầu hết những người mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng, vì thế cũng rất khó để phát hiện bệnh kịp thời.

Ví dụ ở một số người sẽ có cảm giác bị đau dữ dội hay đau nhói thoáng qua ở vùng vai phải hoặc vùng eo bên phải, nhưng dấu hiệu này lại xảy ra mỗi người mỗi khác.

Giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa viêm gan phát triển thành ung thư gan

Bác sĩ Chương lưu ý, cách phòng bệnh ung thư gan tốt nhất cho những nhóm người này chính là cố gắng giảm nhẹ sự tổn thương gan ở mức tối đa, trì hoãn sự hình thành xơ gan, đây là con đường chính để ngăn ngừa ung thư gan.

Những bệnh nhân bị viêm gan mạn tính, đặc biệt là bệnh nhân có kèm theo xơ gan, cần phải có lịch kiểm tra sức khỏe thường xuyên, khám và xét nghiệm nghiêm túc, đây là yếu tố căn bản nhất để xác định và nâng cao tỷ lệ phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm.

1. Nhóm người có tiền sử bị viêm gan: Kiến nghị mỗi 3-6 tháng phải đi khám một lần, kiểm tra định lượng virus viêm gan, chức năng gan, AFP, siêu âm gan, chụp CT kiểm tra độ xơ gan hoặc quét máy theo chỉ định của bác sĩ.

2. Liệu pháp kháng retrovirus tích cực, có hiệu quả trong việc trì hoãn sự xuất hiện của ung thư gan, đặc biệt là bệnh nhân viêm gan B cần phải khám bệnh đúng thời hạn, sử dụng dài hạn và liên tục uống thuốc kháng virus.

3. Khi có bệnh, bạn phải ưu tiên sức khỏe hơn các sở thích, bằng cách không hút thuốc uống rượu, hạn chế thức đêm quá khuya, nên giảm bớt thói quen ăn uống những loại thực phẩm thiếu lành mạnh như đồ ăn chế biến sẵn, thịt hun khói, đồ muối chua, thực phẩm nhiều dầu mỡ. Tăng cường ăn các loại rau xanh và trái cây.

Khi khám thực thể nếu thấy các nốt trong gan thì phải cẩn thận

Khi bạn đi khám bệnh, nếu phát hiện thấy trong gan có những nốt lốm đốm thì phải cẩn thận. Những nốt lốm đốm này được chia thành 2 loại, lành tính và ác tính.

Nốt lành tính bao gồm những nốt do gan bị xơ, gan có khối u, gan có cục máu kết khối, tăng sản các nốt khu trú trong gan…

Nốt ác tính thì đa số được gọi thẳng tên là ung thư gan.

Nếu chỉ có những nốt lành tính trong gan hay gọi là u lành, bạn có thể khám sức khỏe định kỳ đúng hạn là được. Còn nếu là khối u ác tính, hay gọi chính xác là ung thư, thì bạn buộc phải đến những cơ sở y tế chuyên khoa như Khoa ung bướu hoặc Bệnh viện ung bướu để tiến hành khám theo chỉ định, can thiệp y tế ngay tức thì để nâng cao tỉ lệ và hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Chương cho rằng, khả năng và thời gian duy trì sự sống của bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn đầu có sự khác biệt rất xa so với những bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Khi các khối u đang ở mức độ nhỏ, chưa di căn đến mạch máu hoặc ở những cơ quan xa hơn ngoài gan, chức năng gan vẫn đang hoạt động tốt, bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu có thể được áp dụng giải pháp điều trị tận gốc.

Nhưng khi các khối u đã trở nên nhiều hơn và có kích thước lớn hơn, đã xâm lấn đến mạch máu hoặc di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể, chức năng gan đã bị giảm, bệnh nhân ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, thì chỉ có thể tiếp nhận giải pháp điều trị duy trì, kéo dài sự sống.

* Theo Health/39