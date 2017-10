70 siêu xe Ferrari đẹp nhất lịch sử thương hiệu sẽ “diễu hành” trên đường phố New York để kỷ niệm ngày thành lập hãng

New York thực ra là điểm dừng chân cuối cùng trong tour kỷ niệm vòng quanh thế giới của thương hiệu xe Ý. 70 chiếc xe tượng trưng cho 70 năm tồn tại của Ferrari đã “lưu diễn” trên 60 quốc gia khác nhau, trước khi đến với thủ đô ánh sáng New York. Chúng sẽ được chia ra trưng bày và xuất phát từ nhiều địa điểm trong thành phố, bao gồm: Hublot Flagship Store, Showroom của Ferrai tại New York, Sotheby’s và Rockefeller Plaza.

Trong số 70 chiếc xe, nổi bật nhất phải kể đến chính là chiếc Ferrari LM Scuderia Filipinetti Ferrari năm 1964 trị giá 19 triệu USD và chiếc Ferrari mà Michael Schumacher đã lái thử đến Monaco Grand Prix năm 2001. Ngoài ra, góp mặt trong danh sách 70 siêu xe đình đám còn có:

1964 250 LM Scuderia Filipinetti

Chiếc 1964 250 LM Scuderia Filipinetti có động cơ V12 với hộp số 5 tốc độ. Với 240 mã lực, chiếc xe có thể chạy với tốc độ tối đa 287km/h. Siêu xe được đặt theo tên của Scuderia Filipinetti - một đội đua nổi tiếng của Thụy Sĩ trong những năm 1960 và 1970, và chiếc xe thậm chí còn trông "rất nhanh" ngay cả khi đứng yên. Tổng cộng có 32 chiếc đã được sản xuất.

Khoảng giá: 14 – 19 triệu USD.

1951 212 Inter

Chiếc xe 1951 212 Inter cũng có động cơ V12, công suất 150 mã lực với tốc độ tối đa 200km/h. Loại 212 Inter này được sản xuất vào đầu những năm 1950, có cả hai phiên bản là xe thường và xe đua tốc độ cao. Chỉ có 63 chiếc được sản xuất ra tính đến thời điểm này.

Khoảng giá: 1,5 – 2,9 triệu USD.

195 GT 250 Berlin Berlinetta

195 GT 250 GT Berlinetta là chiếc xe có cả hai biến thể xe đua và xe đường trường. Với động cơ V12 240 mã lực, hộp số tay 4 cấp, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa là 252 km / giờ. Đặc biệt, phiên bản này có sự góp sức của nhà thiết kế xe hơi huyền thoại Pininfarina, cũng là phiên bản đầu tiên thành công nhất của Ferrari.

Khoảng giá: 8 – 12 triệu USD.

The Interior of the 1957 250 GT Berlinetta

Phiên bản V10 3.0-lít mà Michael Schumacher đã lái giành chiến thắng tại Monaco năm 2001 sẽ được bán cùng những chiếc xe đặc biệt khác tại Sotheby’s Contemporary Art Evening Auction, vào ngày 16/11 tại New York. Đây sẽ là chiếc xe thu mua đầu tiên được bán trong một buổi bán đấu nghệ thuật của Sotheby.

1958 250 GT Cabriolet

Chiếc siêu xe này được sản xuất năm 1958, với động cơ 12V, bộ máy 240 mã lực đạt tốc độ tối đa 252km/h. Ví dụ như chiếc trên hình, là 1 trong số ít những xe có lỗ thông bên hông và được khôi phục hoàn toàn theo các đặc điểm kỹ thuật ban đầu của nó vào năm 1983 (mẫu xe này chỉ được sản xuất tất cả 36 chiếc).

Khoảng giá: 6 – 8 triệu USD.

1961 400 Superamerica

Ferrari 400 Superamerica năm 1961 thực sự rất hiếm - tổng cộng chỉ có bảy chiếc được sản xuất. Nó có một động cơ V12 và hộp số tay 4 cấp, với phần mũi thon và dáng mỏng – một đặc trưng không thể nhầm lẫn của các siêu xe thời đó. Đây cũng là một tác phẩm hợp tác giữa Ferrari và Pininfarina, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1961 tại Geneva.

Phạm vi giá: 5 – 8 triệu USD.

1963 275 GTB

Chiếc Ferrari 275 GTB sản xuất năm 1963 có động cơ V12, công suất 280 mã lực và tốc độ tối đa là 250km/h. Chiếc xe đã được thay thế cho dòng xe nổi tiếng 250, với một phiên bản “anh em” là chiếc 275 GTB mui trần. Đặc biệt, phần vỏ xe được làm từ một loại hợp kim nhẹ, đó là cuộc cách mạng vào thời điểm đó.

Khoảng giá: 2 – 4 triệu USD.