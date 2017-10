8 cuốn sách chứng minh phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì

Có phải bạn đang quá mệt mỏi trong thế giới của loài người? Hãy đọc 8 quyển sách dưới đây để vực dậy tinh thần của bạn. Từ công nghệ cho tới chính trị, những người phụ nữ này đã là nhà tiên phong mở đường cho biết bao người khác.

Trong thế giới sách, 2017 được coi là năm mà người phụ nữ đã vượt qua giới hạn của bản thân mình cả về sự sáng tạo và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc. Tám tựa sách có tiếng này được viết bởi những người có tầm nhìn định hướng cho tương lai, họ dám phá bỏ những luật lệ mà không cần biện minh cho những hành động của mình. Tất cả các tác giả đều đã đánh bại những thách thức của cá nhân và phá bỏ mọi giới hạn đặt ra về những điều người phụ nữ có thể làm.

Mã số cuộc sống: Lịch sử cá nhân của công nghệ (Life in Code: A Personal History of Technology), tác giả Elle Ullman

Nếu bạn nghĩ ngành công nghiệp công nghệ cao ngày nay bị chi phối bởi nam giới thì bạn đã sai rồi! Hãy suy nghĩ đến việc chuyển tới San Fransico ở những thập niên 70 của thế kỉ XIX để làm việc như như một lập trình viên thực thụ. Life in Code là một cuốn sách hùng biện về những bài tiểu luận, nó được viết tỉ mỉ những kỉ niệm của Ullam trên con đường trở thành người phụ nữ duy nhất trở thành kĩ sư phần mềm và có hơn 29 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong quá trình viết sách, bà đã xen rất nhiều những câu chuyện dí dỏm cùng những kiến thức và dự đoán của mình về nơi mà bà nhận thấy công nghệ đang phát triển trong vòng 20 năm tới.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? (What Happened) tác giả Hillary Rodham Clinton

Hillary Rodham Clinton là phụ nữ đầu tiên ứng cử chức tổng thống và được ủng hộ bởi một đảng chính trị lớn ở Mỹ. Mặc dù bà có một sự nghiệp chính trị vài chục năm nhưng có lẽ sức mạnh của một người phụ nữ chưa đủ để người dân Mỹ tin tưởng, điều đó đã gây ra thất bại cho bà vào phút chót. Clinton đã phải đối mặt với chủ nghĩa giới tính trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Vậy bằng chứng ở đâu? Đối thủ của bà, một nhân vật coi thường, miệt thị phụ nữ đã chiến thắng cuộc tranh cử này.

Cuốn hồi ký này được viết lên bằng một tình cảm chứa chan, tuy nhiên sự tồn tại của nó thật đáng kinh ngạc. Nó sẽ truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị cũng như là ủng hộ những thay đổi đó cho các thế hệ tiếp theo.

Nguồn gốc của những kẻ khác (The Origin of Others), tác giả Toni Morrison

Trong các tác phẩm cá nhân của Morrison cho đến nay, nhà văn nổi tiếng này đều mang cái nhìn xuyên suốt để khám phá ra những chủ đề tiêu biểu nổi lên trong suốt sự nghiệp văn chương của mình: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, người dân da đen, chính trị, lịch sử nước Mỹ. Bà không chỉ là người tiên phong cho các nhà văn nữ đương đại ưa khám phá các ý tưởng đầy thử thách mà còn là người mở đường khai sáng cho các nhà văn da đen. Những bài tiểu luận này dựa trên các bài giảng của bà tại đại học Harvard danh tiếng, chúng cho phép độc giả hiểu rõ hơn về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nghiên cứu sự ảnh hưởng của nó trong nền văn hóa Mỹ qua rất nhiều thế kỷ.

Cơn đói khát: Hồi ký của cơ thể (Hunger: A Memoir of (My) Body), tác giả Roxane Gay

Trong năm nay, tác giả của cuốn Bad Feminist – tiểu thuyết bán chạy nhất của tờ báo New York Times đã trở lại với một cuốn hồi ký hùng hồn về những cuộc đấu tranh cá nhân với chính cơ thể mình. Gay phải trải qua một thời thơ ấu rất thương tâm và cuối cùng dẫn tới việc cô căm ghét đồ ăn như thế nào, bên cạnh đó tiểu thuyết chỉ ra sự kỳ thị mà người béo phì phải đối mặt hàng ngày. Trong Hunger, cô cũng đã mở rộng hơn về quan điểm đối với những người hổ thẹn vì có thân hình to lớn cũng như và truyền cảm hứng và sự đồng cảm của mình xuyên suốt tác phẩm.

Đây chỉ là khuôn mặt của tôi thôi: Đừng có nhìn chằm chằm như vậy chứ (This is Just My Face: Try Not to Stare), tác giả Gabourey Sidibe

Sidibe đã trưởng thành với một chặng đường khác biệt - là một nhà điều hành mạng tình dục và có một người mẹ sống bằng tiền hát rong ở tàu điện ngầm để ủng hộ cho con gái của mình. Có lẽ chính điều đó đã giúp cô có nghị lực để vượt qua sự cạnh tranh của các đối thủ khác và nổi tiếng như một nữ diễn viên Hollywood. Cô cũng nhận thức được rằng cô không phải là điều mà mọi người mong đợi, đó là một diễn viên hàng đầu lý tưởng. Mặc dù vậy, cuốn hồi ký đầy sức sống này đã chứng minh rằng, một cô gái trẻ, dù vẻ bề ngoài có như thế nào thì vẫn có thể đạt được ước mơ của mình nếu tin tưởng thực sự vào năng lực bản thân.

Sự gan dạ với cuộc sống hoang dại: Nhiệm vụ cho sự thật và sự dũng cảm để đứng một mình (Braving the Wilderness: The Quest for True Belonging and the Courage to Stand Alone), tác giả Brené Brown

Thoạt tiên, độc giả có thể thấy tiêu đề này giống như một cuốn sách phát triển bản thân, nhưng điều đáng chú ý nhất ở cuốn sách mới nhất của nhà khoa học xã hội này đó là làm thế nào để những nghiên cứu học thuật của bà được diễn giải một cách sắc nét, ý nghĩa và đồng cảm nhất. Trong cuộc hành trình đến “sự thật”, Brown đã trực tiếp áp dụng nghiên cứu vào chính cuộc sống của mình, cô thừa nhận với độc giả rằng cô đã rất cam đảm để tìm ra những căn nguyên đầu tiên trong cuộc sống. Các nhà khoa học, những người đi tìm chân lý hay nhà cải cách cũng sẽ cảm nhận được giá trị sâu sắc mà Braving the Wilderness mang lại.

Nó thật sự là một mớ hỗn độn: Những chàng trai và những người phụ nữ phá vỡ luật lệ một cái khờ dại (It’s Messy: On Boys, Boobs, and Badass Women), của Amanda de Cadenet

Trước khi trở thành dẫn chương trình truyền hình của The Conversation, nơi mà de Cadenet trao đổi với những người phụ nữ quyền lực (Hillary Clinton, Jane Fonda, Gwyneth Palteow…), cô đã trải qua cái mà cô gọi là cuộc sống “hỗn độn”. Qúa khứ của cô đó là một người chạy trốn, trở thành một người mẹ khi đang còn ở tuổi vị thành niên, thoát khỏi sự ngược đãi, hành hạ…Trong cuốn hồi kí, Cadenet đã đưa độc giả vào thế giới dữ dội của mình thông qua những thăng trầm mãnh liệt để chỉ ra rằng: tìm ra mục đích là cái không bao giờ vượt quá khả năng của bản thân, thậm chí nếu tất cả những điều đó đều chống lại bạn.

Vượt qua sự chắc chắn: Bài học của tuổi 20 (Surpassing Certainty: What My Twenties Taught Me), tác giả Janet Mock

Những quyển sách xoay quanh sự trưởng thành của nhân vật là một chủ đề quen thuộc, tuy nhiên Surpassing Certainty là một cuốn sách đáng để đọc. Là một phụ nữ chuyển giới, Mock chắc chắn rằng đó không phải đặc ân nhưng bằng sự kiên trì bền bỉ của mình, cuối cùng cô đã leo lên hàng ngũ trong ngành xuất bản tạp chí. Ngoài việc xây một sự nghiệp đầy ý nghĩa và có uy thế, Mock vẫn đang trên đà sử dụng những buổi diễn thuyết của mình để cổ vũ cho cộng đồng LGBT.