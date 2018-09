8 doanh nghiệp nợ BHXH "khủng" tại Gia Lai: Chuyển danh sách sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Điểm mặt doanh nghiệp

Dây dưa, chây ỳ thực hiện BHXH, BHYT, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động là điều mà nhiều DN phớt lờ trách nhiệm với NLĐ. Theo dõi, đốc thúc liên tục nhưng không có kết quả, BHXH tỉnh Gia Lai buộc chuyển danh sách 8 DN nợ đọng BHXH kéo dài sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Gia Lai). Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai - ông Đoàn Ngô nhấn mạnh: “Sau khi hội ý, phía công an đề nghị trước mắt ngành BHXH tổ chức thanh tra và xử phạt các lỗi vi phạm của 8 DN. Cụ thể, trong thời gian DN nợ, họ đã thu chi tiền của NLĐ mà không chuyển cho cơ quan BHXH, có hay không hành vi chiếm dụng. Sau khi xử phạt hành chính với lỗi, hành vi này, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó, xử lý các bước tiếp theo”.

Danh sách 8 DN bị “điểm mặt, gọi tên” đã nằm ở PC46 gồm: Cty CP Sông Đà 3 (địa chỉ 105/ Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku); Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (90/ Lê Duẩn, TP. Pleiku); Cty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (29A Trường Chinh, TP. Pleiku); Cty CP Đông Hưng (189/ Lê Đại Hành, TP. Pleiku); Chi nhánh Cty TNHH Vinh Quang 1 (08/ Trần Phú, TP. Pleiku); Cty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (Thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku); Chi nhánh Tây Nguyên - TCty Xây dựng công trình Giao thông I (37/ Trường Chinh, TP. Pleiku ) và cuối cùng là Cty CP Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ 117 (138 Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Đáng chú ý, trong số này, nhiều DN là “ông lớn”, là “thương hiệu” của tỉnh Gia Lai và luôn nắm trong tay những dự án lớn hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng tại địa phương đó là: Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Cty Quang Đức, Cty Đông Hưng. Sau khi hết dự án tại Gia Lai, Cty CP Sông Đà 3 đã rút quân, dời hội sở về Bắc, nên cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai cho rằng, việc đòi nghĩa vụ BHXH “còn khó hơn cả lên trời”. Thậm chí có Cty bị vết đen, dấu hiệu lừa đảo, như Cty Vinh Quang I bị Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai làm rõ có hay không lừa dối khách hàng, khi thực hiện các dự án mà trong đó, cứ một lô đất là bán cho nhiều người.

Nên làm rõ việc “chiếm dụng tiền của NLĐ”

Ông Đoàn Ngô - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai - cho biết, sau khi chuyển danh sách 8 DN trên sang công an, cơ quan BHXH đã ra kế hoạch thanh tra đột xuất thêm 8 DN khác có dấu hiệu trốn đóng BHXH. “Một tín hiệu mừng là sau khi công bố kế hoạch, một DN đã tự giác nộp đầy đủ số tiền đã nợ” - ông Ngô thông báo. Đáng chú ý, nhận thấy vai trò của NLĐ là nguồn nhân lực, tài sản quý giá của DN và xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã đồng ý với kế hoạch thanh tra 60 DN trong năm 2018 của cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai. Đây chính là “đòn” trực diện nhắm vào các DN cố tình phớt lờ quyền lợi của NLĐ.

Ông Đoàn Ngô cũng bày tỏ sự khó khăn khi ngành BHXH không được trao nhiều quyền để xử lý răn đe các DN. Đó là cơ quan BHXH chỉ được thanh tra việc đóng BHXH hay chưa, còn các vấn đề khác như DN có bao nhiêu lao động, tiền lương của NLĐ đóng lúc nào, có đúng quy định Nhà nước hay không, cấp thẻ BHYT chưa, cấp sổ bảo hiểm chưa... thì không. “Đó hạn chế, là bất cập” - ông Ngô ta thán.

Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ (BHXH tỉnh Gia Lai) - ông Nguyễn Bá Đông cho biết, đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, trước mắt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh cần quyết liệt xử lý những đơn vị mà ngành BHXH hoặc đoàn liên ngành đã báo cáo danh sách không khắc phục việc đóng BHXH. “Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải răn đe các DN cố tình không chấp hành những quy định của Luật BHXH để cơ quan BHXH bảo vệ tốt hơn quyền lợi NLĐ” - ông Đông kiến nghị.