9 cuốn sách kinh doanh hay nhất do Bill Gates, Jeff Bezos và Warren Buffett đề xuất

Bill Gates đọc khoảng 50 cuốn sách hàng năm, Mark Cuban đọc ba giờ mỗi ngày, Mark Zuckerberg ngốn hết 24 cuốn sách trong một năm, và Warren Buffett dành tới 80% cho ngày đọc sách của ông ấy.

Có thể nói rằng tất cả mọi người đều muốn có được thành công nhất định trong cuộc đời, vì vậy chắc hẳn bạn luôn tò mò về những quyển sách mà những doanh nhân thành công nhất trên hành tinh này đang đọc hoặc khuyến khích mọi người đọc. Nhưng bạn không biết tìm đâu ra thông tin đó.

Thật may, điều này được Book Authority cung cấp gần đây từ hang trăm nhà lãnh đạo như Gates, Branson, Buffet, Musk, Bezos, Zuckerberg, Cook…, đem lại cho độc giả những cuốn sách độc đáo mà học yêu thích và khuyến khích tất cả mọi người cùng đọc.

Đây là 3 gợi ý hàng đầu của Bill Gates, Warren Buffett, và Jeff Bezos, từ Book Authority cung cấp:

Sách khuyên đọc của Bill Gates

1. Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike by Phil Knight.

Trong cuốn bestseller này, nhà sáng lập của Nike và chủ tịch hội đồng quản trị, Phil Knight, “cung cấp cho chúng ta một cái nhìn hiếm hoi và tiết lộ sự thật về người đàn ông nổi tiếng nhút nhát trên truyền thông đứng sau cơn lốc Nike”, Mở đầu của cuốn sách là những ngày đầu khởi nghiệp và quá trình thay đổi từ một công ty nhỏ bé trở thành một trong những nhãn hiệu mang tính biểu tượng trên toàn thế giới.

2. Stress Test: Reflections on Financial Crises by Timothy F. Geithner

Là chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và sau đó là Thư ký Bộ Tài chính của Tổng thống Barack Obama, Geithner đưa độc giả vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, giải thích các lựa chọn khó khăn và các quyết định về chính trị không mệt mỏi của ông ta để sửa chữa một phá vỡ hệ thống tài chính và ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế của Main Street.

3. The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age by Archie Brown

Dựa vào những nghiên cứu sâu rộng và cả thập kỷ nghiên cứu phân tích chính trị và kinh nghiệm của mình, Brown đã minh chứng cho những thành tựu thất bại của một loạt các chính trị gia thế kỷ XX. Cho dù nói về nhà lãnh đạo như Franklin Delano Roosevelt, Lyndon Johnson và Margaret Thatcher, những người mở rộng giới hạn về mặt chính trị trong suốt thời gian nắm quyền, hoặc thậm chí các nhà lãnh đạo đóng vai trò quyết định trong việc mang lại thay đổi hệ thống - Charles de Gaulle, Mikhail Gorbachev và Nelson Mandela, trong số đó - Brown thách thức những niềm tin chung của chúng ta về hiệu quả chính trị và sức mạnh của nó.

Sách khuyên đọc của Jeff Bezos

1. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail của Clayton M. Christensen

Có tên trong danh sách 100 cuốn sách Leadership & Success nên đọc trong đời được Amazon đề cử, đây được coi là một sáng tạo đổi mới trước những khuôn khổ. Tác phẩm của Christensen được trích dẫn bởi những nhà tư tưởng nổi tiếng nhất thế giới, từ Steve Jobs đến Malcolm Gladwell.

2. Sam Walton, Made In America của Sam Walton

Sam Walton, ông vua bán lẻ không thể tranh cãi của thế kỷ 20, người đã xây dựng Wal-Mart thành nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới, đã khơi nguồn cảm hứng cho bao thế hệ hướng tới “Giấc mơ Mỹ”.

3. Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know của Mark Jeffery

Jeffery đưa ra những hướng dẫn rõ ràng, thuyết phục về chiến lược tiếp cận dựa trên dữ liệu để đạt được hiệu quả từ việc tiếp thị của bạn.

Sách khuyên đọc của Warren Buffett

1. The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success của William N. Thorndike

Quyển sách số 1 mà Buffett khuyên đọc. Sách nói về sự thành công phi thường của tám CEO, những người đã áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác với cách quản lý doanh nghiệp thông thường. Bạn có thể không biết tất cả tên của họ, nhưng bạn sẽ công nhận các công ty của họ: General Cinema, Ralston Purina, Công ty Bưu chính Washington, Berkshire Hathaway, General Dynamics, Capital Cities Broadcasting, TCI, và Teledyne.

2. The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor của Howard Marks và Paul Johnson

Howard Marks, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Oaktree Capital Management, nổi tiếng về những đánh giá sâu sắc về cơ hội và rủi ro của thị trường tài chính. Sau bốn thập kỷ đã vươn lên dẫn đầu trong ngành quản lý đầu tư, Marks đã làm sâu sắc thêm ý tưởng đầu tư về các bản ghi nhớ khách hàng nổi tiếng của ông trong một cuốn sách và lần đầu tiên đưa ra triết lý time-tested cho độc giả.

3. Dream Big by Cristiane Correa

Chỉ trong hơn bốn mươi năm, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles và Beto Sicupira đã xây dựng đế chế lớn nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản của Brazil và đã tự phát triển ra thế giới một cách chưa từng có. Đây là câu chuyện của họ. Lemann, một đối tác của Buffett, được Buffett ca ngợi là "trong số những doanh nhân giỏi nhất trên thế giới. Ông là một người tuyệt vời và câu chuyện của ông nên là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, cũng như đối với tôi."