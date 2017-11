9 tháng đạt gần 40% kế hoạch lợi nhuận, Sacomreal tiếp tục triển khai hàng loạt dự án

Theo BCTC hợp nhất quý 3 của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal), doanh thu thuần của SCR đạt 271 tỷ đồng tăng 13,57% so với cùng kỳ. Doanh thu này chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi của các dự án đã công bố ra thị trường như Jamona Golden Silk và Jamona Home Resort… Trước đó, cùng kỳ 2016 doanh thu chủ yếu từ việc chuyển nhượng dự án.

Lợi nhuận trước thuế của SCR trong quý 3/2017 đạt 20 tỷ đồng bằng 13,7% so cùng kỳ. Thông thường trong kinh doanh bất động sản biên lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản thường cao hơn so với hoạt động mua bán sản phẩm BĐS nên lợi nhuận gộp quý 3 năm 2017 của SCR giảm so với cùng kỳ cũng là điều dể hiểu .

Bên cạnh đó, lợi nhuận quý 3 của SCR giảm cũng một phần do tình hình thị trường BĐS nói chung. Quý 3 trùng với thời điểm tháng Ngâu Âm lịch, theo quan niệm dân gian, nhiều chủ đầu tư lẫn khách hàng có tâm lý tránh mua bán trong tháng này và “để dành” cho sự kiện mở bán và mua bán vào quý cuối năm.

Mặc dù lũy kế 9 tháng đầu năm SCR đạt lợi nhuận trước thuế 95.5 tỷ đồng, đạt 36.7% kế hoạch năm nhưng với điểm rơi lợi nhuận của các công ty ngành bất động sản thường rơi vào quý 4 và trong quý 4 SCR dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu theo tiến độ với các dự án Jamona Home Resort – Q.Thủ Đức, Jamona Golden Silk – Q7 và ghi nhận một phần doanh thu khu cao tầng thuộc dự án Jamona City – Q7. Trong quý cuối năm nay, SCR dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017 mà cổ đông đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Được biết, trong giai đoạn tới SCR sẽ tiếp tục tập trung phát triển nhiều dự án lớn như dự án Carillon 7 quy mô gần 700 căn hộ tại Tân Phú, gần 1.500 căn hộ cao cấp tại quận 4. Cả 2 dự án đều đang trong giai đoạn chuẩn bị để chính thức công bố ra thị trường trong thời gian tới.

Đặc biệt, thông tin mới nhất được lãnh đạo Sacomreal xác nhận là việc SCR hợp tác với C.J Cầu Tre để thực hiện dự án tại số 125/208 Lương Thế Vinh, quận Tân Phú quy mô gần 10 ha với hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Với hai dự án này, SCR kỳ vọng sẽ là điểm rơi luận nhuận trong tương lai.