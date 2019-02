9h sáng mai 27/2, chính thức phát hành đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đồng xu bạc của Việt Nam sẽ được phát hành chính thức vào 9h sáng 27/2. Ảnh công ty Tem cung cấp.

Theo nguồn tin từ Công ty Tem Việt Nam, vào lúc 9h sáng mai ngày 27/2/2019, Công ty Tem sẽ chính thức phát hành đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại trụ sở 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Đồng xu đánh dấu sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm 2019 được chế tác bằng bạc nguyên chất, có giá gốc là 500.000 đồng, số lượng phát hành hạn chế chỉ có 300 xu. Đồng xu bạc có đường kính 3,5cm, một mặt in hình con chim bồ câu biểu tượng của Hòa bình Thế giới và quốc kỳ của 3 nước Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam. Một mặt là hình hoa sen của Việt Nam và ghi ngày, tháng đánh dấu Hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này. Trọn bộ gồm có 1 đồng xu bạc, 1 hộp đựng quà cao cấp có in kèm giấy chứng nhận phát hành vật phẩm lưu niệm do Giám đốc công ty Tem Việt Nam ký tên và đóng dấu.

Từ ngày 25/2, dù đồng xu bạc của Công ty Tem chưa chính thức phát hành, chưa có ai được sở hữu đồng xu này, nhưng trên mạng xã hội đồng xu bạc của Việt Nam đã được rao bán với giá 650.000 VNĐ.

Theo tìm hiểu của ICTnews, đồng xu bạc do Công ty Tem Việt Nam phát hành thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đã có khá nhiều người theo dõi thời gian phát hành để đến mua tận nơi, một số người ở tỉnh khác còn nhờ người ở Hà Nội tới mua giúp. Khả năng đồng xu bạc sẽ được bán hết ngay khi vừa ra mắt là rất cao.

Trước Việt Nam, có hai nước là Mỹ và Singapore đã phát hành đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên" vào chiều nay 26/2/2019 tại Trung tâm Báo chí Quốc tế của sự kiện (đóng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).