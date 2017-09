ABBank đạt 265 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm, gấp 2,6 lần cùng kỳ

Tính đến hết 30/06/2017, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tổng tài sản đạt 77.318 tỷ đồng tăng 3,9% so với đầu năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch 6 tháng.

Cho vay khách hàng đạt 44.715 tỷ đồng, tăng 12,4%; tiền gửi của khách hàng đạt 53.895 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm.

6 tháng đầu năm, thu nhập từ lãi thuần của ngân hàng đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 76 tỷ đồng, tăng 67% so với 30/06/2016. Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng mạnh, đạt 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng tăng 265%.

Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát. Tính đến 30/06/2017, tổng chi phí hoạt động toàn hàng ở mức 646,8 tỷ đồng, tương ứng 39% kế hoạch năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đạt 265,7 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 128% kế hoạch 6 tháng, tương đương 59% kế hoạch năm.