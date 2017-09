ABBANK – Ngân hàng đầu mối tài trợ vốn tín dụng thương mại trong nước cho dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân 4 mở rộng

Tại lễ ký kết này, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tham gia với tư cách là Ngân hàng đầu mối đã cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho EVN vay 5.400 tỷ đồng để thanh toán cho hợp đồng EPC và các chi phí hợp lệ, hợp pháp để thực hiện Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Các điều kiện vay vốn chủ yếu như sau: Số tiền vay: 5.400 tỷ đồng (Năm nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn), riêng ABBANK: 2.000 tỷ đồng. Thời hạn vay: 15 năm (180 tháng), trong đó có 60 tháng ân hạn kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Lãi suất vay: bằng lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ 12 tháng trả lãi sau bình quân của các ngân hàng: ABBANK, Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV + chi phí biên 2,7% /năm.

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư,. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Tổng sơ đồ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VII và danh mục các công trình đầu tư cấp bách giai đoạn 2013-2020.

Theo kế hoạch, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ dự kiến được vận hành chính thức vào cuối năm 2019. Khi đi vào hoạt động, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời góp phần nâng cao mức độ tin cậy, ổn định và vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc gia.

Với kinh nghiệm gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, ABBANK đã khẳng định thương hiệu là một ngân hàng uy tín, hoạt động an toàn, hiệu quả, hướng tới cộng đồng.

Ngay từ khi mới thành lập, ABBANK đã nhận được sự hỗ trợ hợp tác chặt chẽ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tham gia thực hiện nhiều dự án quan trọng với vai trò là đối tác chiến lược của ABBANK. Bên canh những hợp tác trên nhiều lĩnh vực hoạt động như: tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, LC, thu hộ tiền điện... quan hệ giữa ABBANK và EVN ngày càng được khẳng định, quy mô hợp tác ngày càng mở rộng, điển hình như “Lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn tín dụng thương mại trong nước cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng” đã đánh dấu một mốc son trong quá trình hợp tác của ABBANK và EVN, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa đôi bên.

ABBANK tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững với nhiều chỉ tiêu ấn tượng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng tài sản đạt 77.318 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016. Cho vay khách hàng đạt 44.715 tỷ đồng, tăng 12,4%; tiền gửi của khách hàng đạt 53.895 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 265,7 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 128% kế hoạch 6 tháng. Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, ABBANK hai năm liên tiếp nhận giải: Ngân hàng phát triển Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017 do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng.