Agribank lần thứ 3 rao bán tài sản công ty Lifepro, giảm giá đáng kể so với 2 lần trước

Thông báo của Agribank cho biết, tài sản đấu giá là toàn bộ nguyên phụ liệu dệt may, thành phẩm, bán thành phẩm may mặc trong các kho xưởng tại Công ty LD Lifepro Việt Nam, toàn bộ máy móc thiết bị tại Công ty LD Lifepro Việt Nam, toàn bộ các hạng mục công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất của Công ty LD Lifepro Việt Nam và một số hạng mục đầu tư, lắp đặt tại nhà máy.



Ngoài ra còn có các tài sản khác như hệ thống xử lý nước thải; nhà biến áp; hệ thống dàn công nghệ gắn với máy móc tại các phân xưởng: xưởng may, xưởng cắt, xưởng giặt nhuộm, xưởng hoàn thiện sản phẩm, xưởng là, xưởng hoàn tất vải, xưởng dệt, xưởng in và một số tài sản văn phòng: máy tính, máy in, máy photocopy.

Giá khởi điểm cho toàn bộ tài sản này là hơn 353 tỷ đồng (giảm hơn 18 tỷ so với lần rao bán trước). Trong đó, nhóm nguyên vật liệu có giá khởi điểm là 17,9 tỷ đồng. Nhóm máy điều hòa chưa lắp đặt là 22,6 tỷ. Nhóm phương tiện vận tải giá khởi điểm 403 triệu đồng.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước để đăng ký bán đấu giá toàn bộ tài sản tại nhà máy là 353 tỷ đồng/ 1 hồ sơ. Nếu đăng ký đấu giá theo từng nhóm thì sẽ nộp tiền đặt trước 1,79 tỷ đồng cho nhóm tài sản nguyên vật liệu; 2,26 tỷ đồng cho nhóm máy điều hòa chưa lắp đặt; 40 triệu đồng cho cho nhóm phương tiện vận tải.

Thời gian bán hồ sơ là từ ngày 6/3 đến ngày 26/3. Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 30/3 tại Hội trường trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Được biết, Lifepro Việt Nam là công ty từng khiến hàng loạt cựu lãnh đạo Agribank phải vướng vòng lao lý vào năm 2012. Theo đó, 18 cựu cán bộ của Agribank, bao gồm của cựu Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân đã phải chịu án phạt. Vụ án này từng nằm trong 8 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào theo dõi chỉ đạo và thống nhất đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Hồi cuối tháng 12/2017 và tháng 1/2018, Agribank AMC cũng đã từng rao bán những tài sản này với mức giá khởi điểm là 371,69 tỷ đồng.