Agribank rao bán tài sản tại công ty Lifepro tai tiếng từng khiến hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng này vào tù

Công ty xử lý nợ của ngân hàng Agribank - Agribank AMC vừa có thông báo bán đấu giá toàn bộ nguyên phụ liệu dệt may, thành phẩm, bán thành phẩm may mặc trong các kho xưởng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, toàn bộ máy móc thiết bị tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, toàn bộ các hạng mục công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam và một số hạng mục đầu tư, lắp đặt tại nhà máy.

Theo thông báo của ngân hàng, các tài sản bán cũng bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải; nhà biến áp; hệ thống dàn công nghệ gắn với máy móc tại các phân xưởng: xưởng may, xưởng cắt, xưởng giặt nhuộm, xưởng hoàn thiện sản phẩm, xưởng là, xưởng hoàn tất vải, xưởng dệt, xưởng in và một số tài sản văn phòng: máy tính, máy in, máy photocopy… hiện còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xê dịch, tháo dỡ đã được bàn giao lại cho Agribank theo các Quyết định xử lý vật chứng và Biên bản về việc trả lại tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an cho Agribank theo Bản án phúc thẩm số 716/2016/HSPT ngày 27/12/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Biên bản giao tài sản để thi hành án ngày 20/06/2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản được Agribank AMC mô tả là tài sản đảm bảo được thi hành án theo Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Biên bản bàn giao của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là gần 372 tỷ đồng (cụ thể: 371.698.917.000 đồng). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đồng/ 01 hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ là từ 12/12 đến 27/12/2017. Thời gian xem hiện trạng tài sản đấu giá từ 7h30 ngày 25/12/2017 đến 15h00 ngày 27/12/2017, trong giờ hành chính. Địa điểm tại Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam tại Lô C1 khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá là 09h00 ngày 29/12/2017 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Lifepro được nhắc đến rất nhiều hồi những năm 2012-2016 và từng là 1 trong 8 đại án điểm được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào theo dõi chỉ đạo và thống nhất đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII. Theo đó, 18 cựu cán bộ của Agribank, bao gồm cả cựu Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân phải ngồi tù.

Theo cáo trạng, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam (tiền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt), chủ tịch HĐQT là Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc), tổng giám đốc là Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), ngoài ra còn có các cổ đông Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bou Chama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Ý). Năm 2007, công ty đầu tư dự án xây dựng nhà máy Luxfashion tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 197 triệu USD. Công ty lập hồ sơ vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội và dùng quyền sử dụng 6 thương hiệu thời trang cao cấp để thế chấp vay tiền. Thực tế 6 thương hiệu này đều không có thật.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, bị can Phạm Thị Bích Lượng đã ký đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam sai quy định, không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp, bỏ qua các quy định về quản lý đối với ngân hàng, dẫn đến Agribank thiệt hại hơn 2.755 tỷ đồng.

Tòa cấp phúc thẩm cuối tháng 12/2016 đã kết luận: Bị cáo Phạm Thanh Tân cùng một số thành viên Hội đồng quản trị Agribank đã ký nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho đối tác, khi các công ty trên không có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, việc bị cáo Tân còn ký phê duyệt cho vay 50 triệu USD là trái thẩm quyền để Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giải ngân cho Liên doanh Lifepro Việt Nam. Do vậy tòa tuyên giữ nguyên mức án 22 năm tù cho 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với cựu Tổng giám đốc Agribank.

Tòa cấp phúc thẩm cũng tuyên giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) và Chử Thị Kim Hiền (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) cùng mức 30 năm tù về hai tội danh: “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Lương bị buộc phải liên đới bồi thường gần 1.378 tỷ đồng (ở cấp sơ thẩm tuyên là gần 1.600 tỷ đồng), còn bị cáo Hiền bị buộc bồi thường 381 tỷ đồng. Đề đảm bảo thi hành án, Tòa đã tuyên tiếp tục phong tỏa các tài khoản và thu giữ chiếc xe ô tô hiệu Bentley của bị cáo Lương.

Với nhóm tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”, Tòa cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên Trưởng phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Phó Trưởng phòng thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị phạt 13 năm tù. Trương Thị Út (nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 7 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng.

Về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa đã tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với cả 2 bị cáo: Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Agribank) và Đỗ Quang Vinh (nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank)... Các bị cáo khác cũng phải chịu mức án nghiêm khắc.

Đối với phần tài sản, tòa tuyên Liên doanh Lifepro phải trả nợ gốc hơn 300 tỷ đồng, nợ lãi hơn 100 tỷ đồng cho Agribank. Bản án cũng tuyên Agribank được quyền xử lý các tài sản để thu hồi nợ bao gồm: nguyên phụ liệu trong các kho xưởng của Lifepro, các hạng mục công trình, máy móc và một số hạng mục đầu tư lắp đặt tại nhà máy...