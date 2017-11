Agribank thoái vốn tại hàng loạt công ty

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo về việc bán vốn tại các công ty trực thuộc mang thương hiệu gắn liền Agribank.

Cụ thể, ngân hàng cho biết đang tìm đối tác để thoái vốn tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC). Đây là công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ; Sản xuất, chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ…

Agribank sẽ bán đấu giá hơn 12,6 triệu cổ phần AJC với giá khởi điểm 13.900 đồng/cp. Với vốn điều lệ của AJC đang ở mức 206 tỷ đồng, thì lượng cổ phần đấu giá của Agribank tương ứng 61,24% vốn của AJC.

Được biết, sau khi Chính phủ thực hiện chủ trương siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, thì hoạt động kinh doanh của AJC gặp rất nhiều khó khăn, thua lỗ kéo dài, khiến doanh nghiệp này phải thu hẹp hoạt động, tiết giảm mọi chi phí, nhất là tiền lương, để tránh bị “ăn” vào vốn của các cổ đông.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của AJC đạt hơn 745 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn của doanh nghiệp này quá cao, khiến lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt gần 14 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng nhẹ, còn chi phí quản lý doanh nghiệp của AJC giảm nhẹ so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của AJC sau 9 tháng chỉ đạt hơn 1,1 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài Agribank là cổ đông lớn nhất, AJC hiện còn có hai cổ đông chiến lược là Ngân hàng ĐôngNam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường cùng nhiều cổ đông phổ thông khác.

Đồng thời Agribank cũng thông báo thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 230 tỷ đồng, với lượng cổ phiếu chào bán là 5.290.000 cổ phần giá khởi điểm 18.990 đồng. Với số vốn điều lệ như vậy, Agribank đang nắm giữ khoảng 25% vốn của công ty này.

Trước đó, ngân hàng cũng thông báo về việc bán doanh nghiệp là Công ty Cho thuê tài chính I Agribank (ALCI) do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo ngân hàng lý giải, việc bán ALCI thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phương án xử lý pháp nhân ALCI và nghị quyết kỳ họp Hội đồng thành viên Agribank lần thứ IV năm 2017. Việc bán công ty con ALCI cũng theo Nghị định số 128/2014/NĐ-CP (31/12/2014) của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

ALCI được thành lập năm 1998, là đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Agribank. Cách đây gần chục năm, năm 2008, ALCI có kế hoạch IPO thông qua đấu giá hơn 5 triệu cổ phần với mức khởi điểm 10.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau khi hoàn tất IPO, vốn điều lệ của công ty sẽ là 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên IPO ALCI không thành công khi tỷ lệ bán ra không đạt mức tối thiểu 20% vốn điều lệ.

Cùng với việc đẩy nhanh thoái vốn, Agribank thời gian qua cũng nỗ lực trong việc xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ xấu.