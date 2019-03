Alpha King ra mắt dự án căn hộ hạng sang Centennial tại Ba Son, TP. HCM

Tòa tháp Centennial sở hữu 46 tầng nổi, 3 tầng hầm, nằm ở vị trí trung tâm của Quần thể đô thị phức hợp Ba Son. Dự án có tầm nhìn khoáng đạt ngắm sông và trung tâm thành phố, bên cạnh hồ cảnh quan xanh mát.

Tòa tháp gồm 410 căn hộ, nhưng chỉ chào bán 205 căn, còn lại là căn hộ dịch vụ được chủ đầu tư ủy quyền khai thác cho The Ascott Limited, một trong những thương hiệu quản lý vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới đến từ Singapore. Hiện tại, The Ascott Limited đang điều hành 75.000 căn hộ của hơn 500 bất động sản trên 30 quốc gia khắp thế giới.

Mỗi tầng của Centennial chỉ giới hạn từ 6 - 8 căn hộ, hướng đến những người thành đạt và thực sự am hiểu giá trị của nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống và tìm kiếm một không gian sống riêng tư, đẳng cấp đúng nghĩa.

Centennial chính thức ra mắt vào tháng 3 nhưng theo thông tin từ chủ đầu tư, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2019, thị trường đã thực sự nóng với số lượng khách hàng đặt chỗ đã lên tới hơn 60% lượng căn hộ mở bán.

1.400 khách tham dự sự kiện ra mắt căn hộ mẫu Centennial vào tháng 1/2019.

Công trình sở hữu thiết kế biểu tượng – giao hòa nghệ thuật

Toà tháp mang tên Centennial, với ý nghĩa tôn vinh lịch sử của mảnh đất Ba Son với cột mốc 100 năm thăng hoa di sản, truyền cảm hứng sống cho những thế hệ mai sau. Chủ đầu tư Alpha King đã mời công ty tư vấn hàng đầu thế giới với 75 năm kinh nghiệm tại hơn 40 quốc gia - Arcadis Australia Pacific thiết kế kiến trúc mỹ thuật mặt ngoài tòa tháp.

Theo đó, công trình được phủ kính Laminated Double Glazed Triple Low-E kết cấu 8 lớp, với sắc vàng đồng sang trọng, điểm xuyết ghi xám – biến toà tháp trở thành biểu tượng khác biệt của sự thành công và đẳng cấp.

Thiết kế mặt ngoài được ốp toàn bộ bằng loại kính đắt đỏ bậc nhất thế giới – Laminated Double Glazed Triple Low-E kết cấu 8 lớp.

Centennial được thiết kế dựa trên tỷ lệ vàng Fibonacci 1,618, tạo cân xứng bố cục mỹ thuật tự nhiên, tính thẩm mỹ tuyệt đối ở mọi góc nhìn, đảm bảo kết cấu bền vững. Tỷ lệ Fibonacci là phát kiến vĩ đại của lịch sử, mang tới chìa khóa lý giải hàng ngàn bí mật của tạo hóa, là lý do những công trình kiến trúc có thể trường tồn hàng ngàn năm như: Kim Tự Tháp Ai Cập, đền thờ Parthenon của Hy Lạp… Fibonacci cũng được ứng dụng trong những tác phẩm hội họa kinh điển thế giới như nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci, tranh sơn dầu nổi tiếng “Buổi sáng trong rừng thông” của Ivan Shishkin, hoặc trong tác phẩm điêu khắc vệ nữ thành Milo (Venus de Milo) của Hy Lạp…

Tỉ lệ vàng Fibonacci tạo nên bố cục hài hòa cho Centennial.

Đầu tư mạnh tay cho những tiện ích trên không

Centennial dành trọn tầng 46 cao nhất cho những tiện ích trên không, mở ra những trải nghiệm cao cấp vượt xa mọi chuẩn mực thông thường. Đây là nơi cư dân thư giãn tận hưởng những giờ phút tập gym, yoga giữa tầng mây xanh, tiếp khách trong không gian khoáng đạt với tầm nhìn thu trọn thành phố hay thư thái đắm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi tràn, ngắm thành phố về đêm…

Đặc biệt, Centennial có tới 2 hồ bơi nước mặn tại tầng 1 và tầng 46 với hệ thống xử lý nước bằng điện phân muối biển, không sử dụng hóa chất, giúp giảm nguy cơ dị ứng, không gây cảm giác ngứa ngáy, mắt đỏ, không gây mùi clo khó chịu khi bơi.

Hồ bơi nước mặn tại tầng 46 với tầm nhìn khoáng đạt hướng vào trung tâm thành phố.

Centennial còn cung cấp tiêu chuẩn quản lý và vận hành căn hộ cao cấp tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế với hơn 30 dịch vụ theo nhu cầu của cư dân.

Tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Centennial đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể, hệ thống phòng cháy chữa cháy độc lập của tòa nhà và các thiết bị an toàn của căn hộ được tư vấn và nhập khẩu từ Jensen Hughes, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy khắt khe nhất trên thế giới là IFC và NFPA USA … Không những vậy, Centennial còn được đầu tư mạnh tay và xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED USA với các tiêu chí đo lường khắt khe về chất lượng không khí và môi trường sống đảm bảo, tối ưu hóa thiết kế, giảm lượng điện năng tiêu thụ, sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững và nguồn nước hiệu quả…

Thiết kế của các căn hộ tại Centennial đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Chính nhờ tiêu chuẩn LEED USA nên 100% các căn hộ Centennial được lắp điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước thay vì ga. Chất liệu sơn tường “gốc nước” không gây mùi khó chịu, dễ làm sạch bề mặt, an toàn sức khỏe, cư dân có thể dọn vào ở ngay từ ngày đầu nhận nhà. Đặc biệt, chất liệu kính 8 lớp Laminated Triple LowE giúp cản tới 95% tia UV độc hại, cản nhiệt, truyền sáng, cách âm tuyệt đối, mang tới không gian sống cân bằng, tái tạo năng lượng tích cực cho cư dân.