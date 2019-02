Ảm đạm trong 2 tháng đầu năm, ngành thép khó có triển vọng lạc quan trong năm 2019

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, năm 2019 được các chuyên gia ngành thép đánh giá là một năm thách thức cho ngành thép toàn cầu. Thị trường thép toàn cầu hai tháng đầu tiên của năm 2019 ảm đạm với nhu cầu sử dụng thép của một số ngành suy yếu, khó có thể đưa ra kết luận triển vọng với thị trường thép năm nay.



Đối với thị trường nguyên liệu sản xuất thép, giá quặng sắt loại 62%Fe ngày 12/2/2019 giao dịch ở mức 87-88 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 12-15 USD/tấn so với hồi đầu tháng 1/2019. Giá phôi thép tiếp tục tăng 10 USD so với đầu tháng 1 lên 468 – 472 USD/tấn vào ngày 12/2. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, giá vẫn thấp hơn khoảng 40 USD/tấn.

Trong khi đó, giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 12/2 vào khoảng 177 USD/tấn (FOB), không đổi so với đầu năm. Thép cuộn cán nóng nhập về cảng Đông Á ngày 12/2 đạt 520 USD/tấn (CFR), tăng gần 40 USD/tấn so với đầu năm.

Nguồn: VSA

Cùng ngày, giá thép phế liệu HMS ½ 80:20 nhập khẩu về cảng Đông Á cũng tăng mức tương tự lên 325 - 330 USD/tấn (CFR). So với các thị trường khác, giá thép phế khu vực Đông Á đang có chiều hướng ổn định so với thị trường Châu Âu và Châu Mỹ.



Theo VSA, tính đến hết 31/12/2018, nhập khẩu sắt thép thành phẩm và bán thành phẩm các loại đạt hơn 20 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 13 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% về lượng, nhưng tăng 24% về giá trị nhập khẩu so với năm 2017.

Trong năm 2018, nhập khẩu thép thành phẩm từ Trung Quốc đạt gần 6,27 triệu tấn, giảm 10% về lượng. Tỷ trọng thép nhập khẩu từ quốc gia này theo đó giảm về 46,3% tổng lượng thép thành phẩm nhập khẩu.



Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2018 (Nguồn: Vinanet)

Chiều ngược lại, tính chung cả năm 2018, xuất khẩu sắt thép thành phẩm và bán thành phẩm đạt hơn 7,8 triệu tấn, tăng 40% về lượng, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,7 tỷ USD.

ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu thép thành phẩm hơn 3,5 triệu tấn thép, chiếm tới hơn 56% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018.

Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu vào Việt Nam năm 2018 (Nguồn: Vinanet)