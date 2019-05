An Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 27/5, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự và xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vương Bình Thạnh do nghỉ hưu.



Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; trình độ Tiến sĩ Giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 397/QĐ-TTg giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: Trên cương vị mới, là người đứng đầu UBND tỉnh, ông trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của đồng chí tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của mình, giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ” gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính và không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND tỉnh./.