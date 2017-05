An Khang Villa: Biệt thự sang trọng dân cư văn minh tại Dương Nội

An Khang Villa hút khách

An Khang Villa nằm ở cửa ngõ khu đô thị Dương Nội, nằm bên Công viên Thiên văn học rộng 12ha với hồ Bách hợp thủy rộng 6ha, biệt thự An Khang có nhiều căn hướng hồ. Khu đô thị Dương Nội được chủ đầu tư Nam Cường định hướng phát triển thành khu đô thị cân bằng năng lượng Zero – Energy đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ có mật độ cây xanh và không gian công cộng rộng lớn, toàn bộ các dự án đều định hướng phát triển theo tiêu chuẩn chứng chỉ EDGE.

Dự án An Khang Villa được đánh giá là phân khu đẹp trong Khu đô thị Dương Nội bởi là dãy biệt thự vuông vắn, có tầm nhìn hướng đẹp. Với hạ tầng giao thông đã hoàn thiện sạch đẹp, nhiều căn biệt thự An Khang sở hữu 2- 3 mặt tiền thoáng rộng. Đây cũng là phân khu có vị trí gần nhất với mặt đường Tố Hữu nhưng lại có khoảng cách rất vừa vặn để tránh được hoàn toàn khói bụi và tiếng ồn từ tuyến phố chính.

An Khang Villa dành tới 60% diện tích cho cây xanh và cảnh quan, mật độ xây dựng chỉ khoảng 40%, tạo ra môi trường trong lành, phát triển hài hòa với thiên nhiên.

An Khang Villa được bàn giao ngay, sổ đỏ vĩnh viễn. Trong lễ Giới thiệu dự án cuối tháng 4/2017, anh Nguyễn Đức Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Sau khi tham quan dự án An Khang Villa, tôi thực sự ấn tượng bởi dự án có những lô đất rộng, tầm nhìn ra hồ thông thoáng, đặc biệt là các căn biệt thự đều có hai mặt tiền. Với quỹ đất ít ỏi còn lại như hiện tại của Thủ đô, tôi cho rằng trong tương lai, An Khang Villa sẽ cho khả năng sinh lời lớn”.

Dự án gồm 395 căn biệt thự diện tích đa dạng từ 158m2 đến 352m2 với hai mặt tiền với tuyến đường trước rộng 11,5m và tuyến đường sau rộng 7m có xây dựng theo hướng hiện đại, vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa đảm bảo được sự riêng tư cho gia chủ.

An Khang Villa đã bán trên 300 căn, hiện quỹ căn còn lại không nhiều. Các tuyến phố được hoàn thiện và cư dân đã chọn về ở hình thành cộng đồng văn minh đẳng cấp.

Cuộc sống tiện nghi trong tầm tay

Tọa lạc trong khu đô thị Dương Nội, An Khang Villa được thụ hưởng hệ thống hạ tầng hiện đại của khu vực phía Tây Thủ đô cũng như thừa hưởng toàn bộ tiện ích đồng bộ của Khu đô thị Dương Nội như: đầu tư hệ thống các trường học công lập liên cấp, các trường Quốc tế chất lượng cao, bệnh viện quốc tế Nam Cường, các quảng trường và khu vui chơi giải trí như bể bơi 4 mùa, quần thể sân tập thể thao ngoài trời, khu tập dưỡng sinh…

An cư tại An Khang Villa cư dân tận hưởng những tiện ích hiện đại và độc đáo.

Khu đô thị Dương Nội được chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường định hướng phát triển trở thành một khu đô thị xanh tầm cỡ khu vực với các tuyến phố thương mại thịnh vượng. Trung tâm thương mại Aeon Mall tại khu vực này cũng sẽ đem đến các tiện ích tốt nhất cho cư dân.

An Khang Villa được chú ý đặc biệt khu vực phía Tây Hà Nội do nguồn cung biệt thự ngày càng khan hiếm, quỹ căn trong khu vực nội đô còn lại không nhiều. Sở hữu đất nền giá trị luôn là khoản đầu tư tốt, sinh lời cao, sở hữu biệt thự đẳng cấp với pháp lý sổ đỏ rõ ràng là ưu tiên số một. Chính vì vậy, An Khang Villa hút hàng trong đợt mở bán vừa qua.

