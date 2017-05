An Phát Yên Bái báo lãi gần 11 tỷ đồng trong quý 1/2017, tương đương 94% lợi nhuận thực hiện trong năm 2016

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (An Phát Yên Bái) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2017 với doanh thu thuần 140,76 tỷ đồng – tăng 3,6 lần so với cùng kỳ 2016. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên hơn 120 tỷ đồng khiến lãi gộp công ty còn 20,5 tỷ đồng nhưng vẫn tăng hơn 3 lần so với quý 1 năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính An Phát Yên Bái tăng lên 1,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền vay. Tính đến cuối quý 1/2017, số dư tiền và tương đương của An Phát Yên Bái lên tới 150 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản công ty (tổng tài sản 434 tỷ đồng).

Các chi phí trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhìn chung phát sinh không đáng kể.

Kết quả, An Phát Yên Bái ghi nhận 10,86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2017, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Con số lợi nhuận An Phát Yên Bái đạt được trong quý 1 vừa qua tương đương 94% mức lợi nhuận đạt được trong cả năm 2016 (11,56 tỷ đồng).

Trong năm 2017, An Phát Yên Bái đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng và với kết quả thực hiện, công ty đã hoàn thành gần 20% chỉ tiêu đề ra.

Được biết, An Phát Yên Bái được thành lập năm 2009 với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là bột đá CaCO3, nguyên liệu phụ gia trong ngành sản xuất hạt nhựa. Sau 8 năm hoạt động, quy mô của An Phát Yên Bái đã tăng nhanh chóng từ mức vốn điều lệ 40 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng sau 4 lần tăng vốn.

Trong tháng 8/2016, An Phát Yên Bái đã đầu tư vào dự án nâng công suất nhà máy sản xuất hạt Nhựa CaCO3 lên 100.000 tấn/năm, và Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Bột đá CaCO3 công suất 220.000 tấn/năm. Nếu như trước đây, An Phát Yên Bái phải mua nguyên liệu từ các đơn vị thì sản phẩm từ nhà máy bột đá khi đi vào hoạt động sẽ làm nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy sản xuất nhựa CaCO3 của chính công ty và hướng đến thị trường xuất khẩu, vốn đã được xây dựng từ các năm trước khi doanh nghiệp này xuất thành phẩm sang các nước.

Hiện tại, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA) đang nắm giữ 35% cổ phần tại An Phát Yên Bái. Theo kế hoạch, An Phát Yên Bái sẽ niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE) ngay trong tháng 6/2017.

A.D

Theo Trí thức trẻ