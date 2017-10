An Phát - Yên Bái (HII): Quý 3 ước lãi 23 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (mã CK: HII ) đã công bố KQKD quý 3/2017.

Sang quý 3/2017, Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO3 được nâng công suất lên 150,000 tấn/ năm, Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCO3 đã vận hành thử nghiệm tạo bước thúc đẩy về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, tình hình hoạt động tại các Công ty con phát triển ổn định, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2017 của HII.

Theo đó, quý 3/2017 HII ước đạt 390,24 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng tới 653% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ước đạt 23 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Theo ước tính của Công ty, sản lượng tiêu thụ hạt nhựa phụ gia CaCO3 9 tháng đầu năm đạt 24.137 tấn, tăng 78% (từ 13.550 tấn) so với cùng kỳ 2016. Sang quý 4/2017, HII dự kiến đạt 12.000 tấn sản lượng, doanh thu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 27 tỷ đồng. Như vậy dự kiến cả năm 2017, HII lãi ròng khoảng 74 tỷ đồng.

Mới đây, An Phát - Yên Bái đã bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. Theo đó, doanh thu được điều chỉnh lên 1.150 tỷ đồng – tăng 4,5%; Lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng – tăng 27,3% so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017. Về kế hoạch những năm tiếp theo, An Phát - Yên Bái dự kiến doanh thu năm 2018 sẽ tăng lên 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng và đến năm 2021 doanh thu sẽ đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng.

Năm 2017, sản lượng tiêu thụ hạt nhựa phụ gia của công ty ước đạt 40.000 tấn và sẽ tăng lên 84.000 tấn trong năm tiếp theo. Đến năm 2021 sẽ lên tới 150.000 tấn. Về việc chuẩn bị kế hoạch năm 2018, HII cho biết, các bộ phận công ty mẹ, công ty con bên cạnh việc thực hiện kế hoạch quý 4/2017 thì cũng tính toán, trình kế hoạch nội bộ năm 2018, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông tăng trưởng 30%/năm.

Vừa mới lên sàn từ giữa tháng 6 nhưng cổ phiếu HII đã có biến động giá rất ấn tượng sau hơn 3 tháng niêm yết. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10 cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá 39.500 đ/CP tương ứng tăng gấp gần 3 lần so với mức giá mở cửa phiên chào sàn ngày 22/6.