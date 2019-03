An tâm tận hưởng thành công cùng Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp

“Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp” là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường bảo vệ khoản vay ngắn và trung hạn (1) cho khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh.

Tham gia sản phẩm “Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp”, khách hàng sẽ được bảo vệ trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, với quyền lợi thanh toán là 100% số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm này sẽ được công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif thanh toán toàn bộ khoản dư nợ vay cho ngân hàng và chi trả quyền lợi bảo hiểm còn lại (nếu có) cho người thân của khách hàng, với số tiền bảo hiểm lên tới 10 tỷ đồng (2).

Với mức phí bảo hiểm cạnh tranh, đóng phí một lần, khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về việc đóng phí trong tương lai như khi tham gia các sản phẩm đóng phí định kỳ khác. Thời hạn hợp đồng rất linh hoạt từ 3 tháng đến 60 tháng. Khách hàng có thể chủ động chọn bảo vệ toàn phần khoản vay hoặc một phần khoản vay tùy theo nhu cầu. Ngoài ra, trong trường hợp tất toán khoản vay trước hạn, khách hàng vẫn tiếp tục được bảo vệ hoặc nhận giá trị hoàn lại (3).

Bà Yong Lai Yin, Tổng giám đốc VCLI chia sẻ:

“Chúng tôi rất vui mừng khi sản phẩm mới của chúng tôi được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Những khách hàng đầu tiên đã nộp hồ sơ hợp đồng bảo hiểm cho chúng tôi ngay khi sản phẩm được chính thức giới thiệu (15/01/2019). Với chiến lược lấy khách hàng là trung tâm, tập trung vào sự trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu khi thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm “Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp” sẽ là giải pháp đáng tin cậy giúp khách hàng bảo vệ cho những kế hoạch tài chính, an tâm kinh doanh và tận hưởng cuộc sống.”

Thông tin chi tiết xin liên hệ điểm giao dịch Vietcombank gần nhất hoặc số Hotline của Vietcombank-Cardif 0243.974.9988 và Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của Vietcombank 1900.54.54.13 để được tư vấn, hỗ trợ. Hoặc truy cập website theo link: https://vcli.vn/vi/products/bao-ve/bao-tin-dung-hung-nghiep.

Được thành lập từ năm 2008, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI) là liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và tập đoàn bảo hiểm BNP Paribas Cardif. VCLI cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng của xã hội hiện đại – nhu cầu được bảo vệ trước rủi ro. Hiện nay, VCLI cung cấp 6 sản phẩm: Bảo An Tín Dụng, Bảo An Tài Trí, Bảo An Tài Trí Ưu Việt, Bảo An Tín Dụng Ưu Việt, Bảo An Toàn Gia, Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp liên quan đến bảo vệ khoản vay ngân hàng, giáo dục, sức khỏe và tiết kiệm. VCLI hoạt động dựa trên mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng, sử dụng nguồn lực sẵn có của ngân hàng kết hợp với sản phẩm bảo hiểm lợi ích cao nhằm mang lại giải pháp tài chính tối ưu cho các gia đình và cá nhân.

(1): Khoản vay ngắn hạn: khoản vay dưới 12 tháng. Khoản vay trung hạn: khoản vay từ 13 đến 60 tháng

(2): Theo điều khoản hợp đồng

(3): Theo điều khoản hợp đồng.