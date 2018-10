An Trường An lên tiếng giải trình việc cổ phiếu ATG tăng trần 10 phiên liên tiếp

CTCP An Trường An (mã chứng khoán ATG) vừa có văn bản giải trình việc cổ phiếu ATG tăng trần liên tiếp gửi UBCKNN và Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.



Xét về biến động cổ phiếu, ATG vừa trải qua 10 phiên tăng trần liên tiếp và hiện giao dịch ở mức giá 3.270 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10/2018).

Ngay trước đó ATG đã có chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp từ 17/9 đến 21/9/2018, và chỉ bị "ngắt quãng" bởi phiên ngày 24/9/2018.

Trước chuỗi tăng giá này, thậm chí có lúc ATG đã giảm sâu, chạm đáy dưới ngưỡng 1.000 đồng/cổ phiếu trong những phiên giao dịch đầu tháng 9/2018.

Như vậy chỉ sau hơn 1 tháng, giá cổ phiếu ATG đã tăng khoảng 3,3 lần.

Tuy nhiên nếu xét so với thời điểm đầu năm 2018, thì cổ phiếu ATG cũng chỉ mới đạt mức tăng 13%. Nguyên nhân do ATG đã trải qua giai đoạn giảm điểm mạnh từ đầu năm 2018 đến ngay khi ATG xác lập giá đáy hồi đầu tháng 9/2018.

Diến biến giá cổ phiếu ATG trong 1 năm gần đây.

Theo giải trình từ phía công ty, hiện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều diễn ra bình thường, tuy nhiên việc tăng giá vừa qua của cổ phiếu ATG có thể do nhà đầu tư kỳ vọng rất lớn vào Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 mà An Trường An là 1 bên tham gia góp vốn. Hiện tại ATG đang phối hợp cùng Công ty IPICO (chủ đầu tư KCN Sơn Mỹ) để tập trung sức sớm khởi công dự án trong thời gian tới.

Hiện tại cổ phiếu ATG đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 6/8/2018 do công ty đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.



Kết quả kinh doanh của An Tường An cũng không khả quan khi trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 kiểm toán đã điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ lãi nhẹ 126 triệu đồng thành lỗ hơn 5,7 tỷ đồng do điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 5,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Khoáng sản và Thương mại My Xuân cùng việc ghi nhận thêm chi phí lãi vay hơn 388 triệu đồng.