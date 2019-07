Ảnh: Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt 'đại bản doanh' đánh bạc công nghệ cao của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Sáng 28/7, trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc Công an TP Hải Phòng xác nhận thông tin, từ chiều 27/7, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng "đột kích'' tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (Dương Kinh, Hải Phòng) triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhóm người Trung Quốc.

Đại tá Lê Ngọc Châu cho biết thêm, lực lượng cảnh sát và Ban chuyên án đang thống kê, kiểm đếm tang vật, lấy lời khai những người liên quan phục vụ công tác điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về chuyên án.

Trước đó, chiều 27/7, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công An và Công an TP Hải Phòng ập vào kiểm tra hành chính Tòa nhà chính khu đô thị Our City, bên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), nơi có rất nhiều người Trung Quốc lưu trú.

Lực lượng cảnh sát lập các chốt điểm bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh phục vụ công tác khám xét, kiểm tra khu vực Tòa nhà Our City.

Những tấm biển cảnh báo được đặt phía trước vào khu vực Our City.

Hàng rào sắt được dựng chắc chắn và lực lượng cảnh sát, xe chuyên dụng được huy động đến phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ các lối ra, vào.

Trưa 28/7, theo ghi nhận của PV VTC News, trước cửa tòa nhà chính của khu vực vẫn đang được dựng hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt.

Chỉ có những người đang làm nhiệm vụ mới được ra vào.

Các phương tiện chuyên dụng của cảnh sát mới được ra vào khu vực đang được phong tỏa.

Lực lượng cảnh sát vẫn đang được tục trực kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự.

Các cửa hàng nằm trong dãy nhà phía giáp đường Phạm Văn Đồng đã bị đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Phía trước tòa nhà này cũng đang được dựng hàng rào an ninh, không một bóng người ra vào.

Chủ yếu là xe của lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ đỗ bên cạnh. Hiện, lực lượng chuyên án vấn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, tang vật, lấy lời khai của những người có liên quan.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!