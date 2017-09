Áp thấp nhiệt đới đổ bộ, đường phố Hải Phòng mênh mông nước

Video: Nhiều tuyến phố ở Hải Phòng ngập nặng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Hải Phòng xuất hiện đợt mưa như trút nước xuống các quận nội thành, khiến một số tuyến phố ngập cục bộ hơn 1 giờ đồng hồ.

Ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã có gió giật cấp 6-7.

Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn như Hòn Dấu (Hải Phòng) 107mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 76mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 73mm, TP Thanh Hóa 94mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 124mm, Chi Nê (Hòa Bình) 94mm.

Hồi 13h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trưa 25/9, sau hơn 1 giờ mưa như trút nước, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập cục bộ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 26/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) chiều nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió giật trên đất liền: Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình trong chiều và tối nay còn có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nhiều tuyến đường ở TP Hải Phòng biến thành sông, khiến các phương tiện di chuyển gặp khó khăn.

Cảnh báo mưa lớn: Trong chiều và đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai (26/9) mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh.

Khu vực Hà Nội: Chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất: Trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m (đỉnh lũ trên các sông đều ở dưới mức báo động 1). Nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.