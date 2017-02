Apple lập kỷ lục bán iPhone, tăng trưởng trở lại

Apple vừa phát hành báo cáo tài chính cho quý đầu tiên của năm 2017. Với iPhone 7 và 7 Plus sở hữu một số tính năng mới như chứng nhận IP67 (chống bụi, nước), camera kép (iPhone 7 Plus) và một số màu sắc tuyệt đẹp, Apple đã bán ra 78,3 triệu chiếc iPhone trong quý đầu tiên của năm tài chính 2017 (kéo dài từ tháng 10/2016 đến tháng 12 năm 2016).

Con số này đã vượt qua mức dự đoán 77,4 triệu thiết bị trước đó và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 4,7%. Đây cũng là quý tài chính đầu tiên của Apple chứng kiến sự tăng trưởng doanh số trở lại của iPhone sau 3 quý sụt giảm liên tiếp.

Có được kết quả như vậy là nhờ vào doanh số cao của iPhone 7 Plus với giá bán trung bình cao kỷ lục 694,57 USD (15,6 triệu đồng), cao hơn so với mức 691 USD của phiên bản tiền nhiệm. Doanh số của iPhone 7 Plus đã vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích phố Wall trong quý tài chính đầu tiên của năm 2017.

Trong quý tiếp theo, Apple đặt mục tiêu bán được từ 51,5 triệu đến 53,5 triệu chiếc iPhone. Bất chấp mức dự báo có phần thấp này, giá cổ phiếu của Apple vẫn tăng 2,6% và hiện có giá 124,48 USD (theo phiên giao dịch gần nhất). Mức giá cổ phiếu trung bình trong các phiên giao dịch trước đó của Apple là 121,35 USD.

Cũng trong quý vừa qua, doanh số iPad đã suy giảm, đạt 13 triệu chiếc, thấp hơn mức 16,12 triệu chiếc của cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Apple cũng báo cáo về sự suy giảm doanh số bán hàng tại thị trường lớn Trung Quốc. Doanh số Apple Watch đã không được Apple tách riêng trong báo cáo tài chính lần này.

Apple cho biết lợi nhuận tính trên một cổ phiếu trong quý vừa qua là 3,36 USD, tăng 2% so với cùng thời gian năm ngoái, vượt qua mức dự đoán 3,22 USD trước đó. Doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2017 là 78,4 tỷ USD. Số tiền mặt dự trữ của Apple hiện tại đã lên đến con số 246,09 tỷ USD.

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple cho biết: "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng kết quả kinh doanh trong quý gắn liền với kỳ nghỉ vừa qua tạo ra doanh thu cao nhất của Apple và phá vỡ nhiều kỷ lục của công ty. Chúng tôi bán được nhiều iPhone hơn bao giờ hết và đạt được kỷ lục doanh thu cho các sản phẩm như iPhone, Dịch vụ, Mac và Apple Watch. Doanh thu từ các dịch vụ tăng trưởng mạnh so với năm ngoái, đặc biệt là App Store".

Theo Bạch Đằng

VnReview