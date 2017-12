Bà Rịa-Vũng Tàu: "Khai tử" Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng L’ocean

Theo đó, lý do chấm dứt dự án này là do chậm triển khai thi công so với thời gian quy định. Từ tháng 4/2011 đến nay đã 05 năm trôi qua (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 18/4/2011) nhưng Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo theo quy định.

Chủ đầu tư chưa đăng ký đầu tư, lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập và trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục đất đai, phòng cháy chữa cháy và cấp Giấy phép xây dựng.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng L’ocean do Công ty TNHH Bình Dân - Lộc An làm chủ đầu tư. UBND tỉnh cũng khẳng định, mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm.

Để chấm dứt dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ chủ trì phối hợp với các cơ quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao UBND huyện Đất Đỏ thực hiện thông báo việc chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư dự án nêu trên và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương dự án cho người dân trong vùng dự án đúng theo quy định.

Được biết, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng L’ocean do Công ty TNHH Bình dân Lộc An làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 7.93ha với khách sạn cao cấp, nhà hàng sang trọng, khu dịch vụ spa thư giãn, khu nhà nghỉ dưỡng liền kề, khu vui chơi giải trí....