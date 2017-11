Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hồi dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen tại thị trấn Phước Hải

Được biết, lý do thu hồi dự án là do nhà đầu tư chậm tiến độ triển khai so với Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp (thời gian khởi công 2008, hoàn thành năm 2013). Không những thế Công ty cổ phần Hương Sen không chứng minh được khả năng thực hiện dự án này.

Để khai tử dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư sổ 49121000079 ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần Hương Sen đầu tư dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen theo quy định của pháp luật vê đâu tư. Giao Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao UBND huyện Đất Đỏ thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án cho người dân trong vùng dự án đúng theo quy định.

Dự án sân Golf và dịch vụ Hương Sen do Công ty Cổ Phần Hương Sen làm chủ đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 với diện tích 91,09ha và tổng vốn đăng ký 800 tỷ đồng. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao, biệt thự và khu giải trí, khu nghỉ dưỡng ven biển.

Khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhiều người dân kỳ vọng, huyện Đất Đỏ sẽ có thêm một sản phẩm du lịch cao cấp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, sau khi thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vẫn chưa liên hệ với sở, ngành để được hướng dẫn các thủ tục pháp lý như thuê đất… Việc chậm triển khai dự án làm lãng phí đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đó theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho hay, chủ đầu tư đã đề nghị “bóp nhỏ” sân golf để chuyển sang xây dựng khu nhà ở. Tuy nhiên, UBND huyện Đất Đỏ không chấp thuận đề nghị này và đã nhiều lần kiến nghị Sở KHĐT thu hồi dự án.