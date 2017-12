BAC A BANK lên sàn Upcom, vốn hoá 10.000 tỷ đồng

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn, cổ phiếu BAB đã liên tục tăng. Đến cuối phiên sáng 28/12, có 20.000 cổ phiếu được bán ra và giao dịch thành công ở mức giá 23.000

Tại Lễ Khai trương, ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ: “Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của BAC A BANK trong quản trị doanh nghiệp và kiện toàn năng lực hoạt động. Đây sẽ là tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của BAC A BANK trong giai đoạn tiếp theo - đáp ứng mong đợi từ các cổ đông, trở thành lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Về phía cơ quan quản lý vận hành thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận định: “Việc tham gia đăng ký giao dịch trên HNX sẽ giúp Ngân hàng TMCP Bắc Á thực hiện công khai - minh bạch hoá trong quản trị doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình đồng thời mở ra kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.”

Ông Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu cho đại diện lãnh đạo BAC A BANK.

Ngay từ khi thành lập vào năm 1994, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vận hành theo mô hình ngân hàng đô thị với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, quy mô hoạt động chủ yếu tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, đến nay BAC A BANK đã đạt 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ và xây dựng mạng lưới trải dài khắp cả nước với 32 chi nhánh, 122 điểm giao dịch tại 25 tỉnh thành kinh tế trọng điểm.

Xuất phát từ triết lý kinh doanh “Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp” cùng 5 giá trị cốt lõi: “Tiên phong, Chuyên nghiệp, Đáng tin cậy, Cải tiến không ngừng, Vì con người”, mọi hoạt động của BAC A BANK đều hướng tới tầm nhìn: Trở thành ngân hàng quy mô đủ lớn phục vụ cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và các ngành phụ trợ trong nông nghiệp, với mục tiêu từ nay đến năm 2020 đưa các nhà đầu tư này lên một tầm cao mới, hòa nhập với quốc tế - để thực hiện sứ mệnh: Tư vấn đầu tư cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Nâng ly chúc mừng khai trương giao dịch cổ phiếu BAC A BANK.

Với nền tảng hoạt động vững chắc cùng sứ mệnh “Vì con người” là cơ sở để BAC A BANK liên tiếp giành nhiều giải thưởng danh giá như Ngân hàng tiêu biểu tư vấn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, Ngân hàng Vì cộng đồng do Tổ chức dữ liệu quốc tế IDG trao tặng; giải thưởng Ngân hàng Tư vấn đầu tư xuất sắc, Lãnh đạo ngân hàng tiêu biểu do Tạp chí Tài chính quốc tế IFM (thuộc Tập đoàn Reuters) trao tặng; và giải thưởng Ngân hàng Cho vay doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Tài chính Ngân hàng Toàn cầu trao tặng.

Tổng tài sản của BAC A BANK liên tục tăng trưởng qua các năm, tính đến đến 25/12/2017 là gần 90 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với đầu năm, chất lượng tài sản ngày càng đảm bảo. Hoạt động huy động vốn tiếp tục khởi sắc theo định hướng tăng trưởng nguồn huy động vốn trung và dài hạn. Tính đến 25/12/2017, tiền gửi của khách hàng tại BAC A BANK đạt 64.250 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát một cách hợp lý, luôn đi đôi với an toàn và chất lượng tín dụng. Tính đến 25/12/2017, dư nợ cho vay khách hàng của BAC A BANK là 54.650 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,65%, thấp hơn mức chung của toàn hệ thống ngân hàng. Kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 638 tỷ đồng. Đến ngày 25/12/2017 ước đạt hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch cả năm.

Đến nay, BAC A BANK đã và đang có quan hệ tiền gửi, tiền vay, đại lý và sử dụng dịch vụ với 169 ngàn khách hàng cá nhân, 3.432 khách hàng doanh nghiệp và 50 ngân hàng, định chế tài chính trong và ngoài nước.