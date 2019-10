Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay 07/10, một vùng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam áp cao cận nhiệt đới vẫn đang dịch chuyển về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông phân tích trên, từ chiều tối nay 07/10, ở khu vực phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 08/10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội từ đêm nay 07/10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 7/10:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.