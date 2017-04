Ban đầu chỉ dự định kiếm tiền đóng học phí, chàng trai trẻ 21 tuổi đã thu được 1 tỷ USD nhờ ý tưởng độc đáo

Ở độ tuổi 21, khi Alex Tew chuẩn bị bắt đầu khóa học quản trị doanh nghiệp 3 năm của mình tại trường ĐH Nottingham, anh gặp phải vấn đề lớn: tài chính. Anh không muốn trói buộc bản thân vào những khoản vay nợ vô lý dành cho sinh viên mà phải mất nhiều năm làm việc sau khi ra trường thì mới có thể trả hết nợ. Hầu hết sinh viên ở tuổi của anh chỉ nhún vai và chấp nhận quy tắc mà "xã hội" yêu cầu họ chơi theo nó. Tuy nhiên, Tew đã suy nghĩ hoàn toàn khác.

Sau khi lên ý tưởng kiếm thêm thu nhập để có thể trả nợ học phí nhanh chóng, Tew quyết định mở ra một trang web có thể bán một triệu pixel (điểm ảnh) của không gian quảng cáo trên trang chủ với giá 1 USD/pixel. Vào năm 2005, thời điểm trang web của Tew ra đời, đây là một ý tưởng thực sự lạ, nhưng chỉ trong vài tuần nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhãn hàng. Tew chia sẻ anh đã thực sự bị "ngập lụt" trong đống đơn hàng và cần tới sự giúp đỡ.

Mặc dù đến từ Anh, Tew nghĩ rằng "triệu USD" hấp dẫn hơn "triệu bảng" nếu xét từ góc nhìn tiếp thị. Người Mỹ cũng online nhiều hơn người Anh, vì vậy Tew quyết định gia nhập thị trường bằng đồng USD. Thực tế đã chứng minh quyết định của anh là hoàn toàn đúng.

Các điểm ảnh quá nhỏ để xem riêng lẻ, vì vậy chúng sẽ được bán thành các khối 10x10 cho một lần mua tối thiểu là 100 đô la. Mỗi nhà quảng cáo có thể chọn những hình ảnh họ muốn hiển thị trong không gian được chỉ định của họ và vị trí họ muốn các điểm ảnh liên kết. Kế hoạch này thật đơn giản, nhưng Alex không nghĩ rằng nó lại có hiệu quả đến thế.

"Ngay từ đầu tôi đã biết ý tưởng này có tiềm năng, nhưng nó cũng có thể đi theo một hướng khác", Tew chia sẻ trên FT.com "Lúc đó tôi cho rằng mình không có gì để mất (ngoài 50 EUR hoặc là chi phí đăng ký tên miền và thiết lập lưu trữ). Tôi biết rằng ý tưởng đó lạ lẫm đủ để người khác quan tâm...Internet là một phương tiện rất mạnh".

Vào tháng 8/2005, những đơn hàng đầu tiên của Tew đến rất chậm chạp, chủ yếu là do gia đình và bạn bè giới thiệu. Nhưng sau khi câu chuyện của anh được BBC đưa tin, lượng khách tìm đến tăng cực mạnh. Các nhà quảng cáo xếp hàng để có chỗ trên trang web của Tew. Chỉ sau 1 tháng, nó đã thu về 250.000 USD và sau 2 tháng đạt 500.000 USD.

Đến đầu năm 2006, Tew đã đạt mục đích kiếm 1 triệu USD và bán được 990.000 pixel. Anh đã bán đấu giá 1000 pixel còn lại trên Ebay với giá 38.100 USD. Chỉ trong 5 tháng, Tew đã thu được 1.037.100 USD nhưng đó cũng là lúc anh từ bỏ khóa học quản trị mà ban đầu dự định kiếm tiền để trả học phí. Truyền thông gọi ý tưởng của anh lúc đó là ví dụ điển hình về quảng cáo sáng tạo và kinh doanh trong kỷ nguyên Internet.

Tất nhiên, trang web triệu đô của Tew vẫn nhận được những lời chỉ trích. Nhà báo Don Oldenburg của Washington Post nói rằng đó chỉ là một đống hổ lốn với những spam, banner quảng cáo và pop-up. Đó cũng là điều dễ hiểu khi một sự sáng tạo, đổi mới tỏ ra hiệu quả hơn cách làm truyền thống gấp nhiều lần.

Từ câu chuyện của Tew, có một sự thật mà con người phải công nhận đó là trong cuộc sống bạn không nhất thiết phải đi qua điểm B từ điểm A để đến điểm C. Dám chấp nhận rủi ro thì thành quả đạt được lại càng lớn, ngược lại chọn cách làm an toàn sẽ đem đến những thành quả an toàn.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/Entrepreneur